Le récent portage de Ghost of Tsushima sur PC a été salué par les critiques et les joueurs, qualifié par beaucoup comme une véritable comme un excellent jeu en monde ouvert. Cependant, même les meilleurs jeux nécessitent parfois des ajustements après leur sortie. Un correctif récent vise à résoudre un problème particulièrement agaçant pour les joueurs.

Le Bug du duel de Ghost of Tsushima

Depuis le lancement de la version PC, de nombreux joueurs ont signalé un bug empêchant l'utilisation de la fonctionnalité de duel (standoff) à des taux de rafraîchissement élevés. Ce bug rendait les duels, qui sont une composante essentielle du gameplay, presque impraticables pour certains joueurs. Sur les forums de Reddit et la page officielle de Steam, plusieurs témoignages décrivaient l'impossibilité d'engager ces duels correctement, ce qui nuisait à l'expérience de jeu.

Le correctif, publié le 29 mai sur Steam et l'Epic Games Store, cible spécifiquement ce bug. Les joueurs peuvent maintenant profiter des duels sans rencontrer ce problème frustrant. Cette correction rapide montre l'engagement des développeurs à améliorer constamment le jeu et à répondre aux préoccupations des joueurs. Et surtout l'écoute. Comme quoi, remonter des bugs sur les réseaux sociaux et surtout sur les forums, c'est très utile pour le développement d'un jeu.

Stabilité et performances

Ce correctif n'est qu'une partie des améliorations prévues pour Ghost of Tsushima. Une annonce a révélé qu'une mise à jour plus importante, incluant d'autres améliorations et corrections de bugs, est en cours de préparation. Cette future mise à jour devrait apporter des solutions supplémentaires et enrichir l'expérience de jeu sur PC. Mais au moins le problème le plus gênant n'est plus !

La sortie de ce correctif survient un jour après la publication du Patch 2 le 28 mai, qui visait à améliorer la stabilité des GPU AMD Radeon et à apporter des améliorations diverses à la stabilité multijoueur et au matchmaking dans le mode Legends.