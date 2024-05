La première mise à jour post-lancement de Ghost of Tsushima: Director's Cut sur PC est désormais disponible, apportant des améliorations de stabilité et des corrections pour certaines fonctionnalités. Notamment histoire de gagner en optimisation, même si vous n'avez pas une machine de guerre à la maison. C'est toujours plaisant, il faut bien l'admettre.

Ghost of Tsushima s'améliore

Cette mise à jour, identifiée par le numéro 1053.0.0522.1042, se concentre sur l'amélioration de la stabilité du jeu. Elle corrige notamment des bugs visuels qui apparaissaient lors du passage des cinématiques au gameplay avec le DLSS 3 Frame Generation activé. De plus, des problèmes visuels survenant lors de l'utilisation de l'upscaling AMD FSR 3 en combinaison avec la résolution dynamique ont également été résolus.

Malgré certains problèmes de stabilité rencontrés par les utilisateurs, Ghost of Tsushima: Director's Cut a réussi à devenir le lancement PlayStation le plus réussi sur Steam. Le jeu a établi un nouveau record de joueurs simultanés pour les jeux solo de Sony sur la plateforme, surpassant le précédent record détenu par God of War. Ce succès, accompagné des bonnes performances de Helldivers II, montre que Sony récolte les fruits de ses sorties sur PC et pourrait encourager l'entreprise à publier plus rapidement ses exclusivités PlayStation sur cette plateforme. Et puis il faut l'avouer, le Japon médiéval a toujours beaucoup de succès.

Les studios Nixxes et Sucker Punch ont confirmé qu'ils travaillaient déjà sur de futures mises à jour pour continuer à résoudre les problèmes signalés par la communauté et améliorer la stabilité sur différentes configurations matérielles. Ces efforts visent à améliorer l'expérience de jeu aussi bien pour la campagne solo que pour le mode multijoueur Legends.

Le TEST PC arrivera sur Gameblog d'ici peu, histoire de vous en faire une meilleure idée.