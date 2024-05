L'idée d'accompagner Jin Sakai dans la vision du Japon féodal de Sucker Punch a visiblement beaucoup attiré les joueurs PC via Steam, GOG et l'Epic Games Store. C'est en tout cas ce que l'on constate en voyant les chiffres relatifs à Ghost of Tsushima sur Steam. Il s'agit même désormais du second meilleur lancement d'un titre édité par Sony sur la plateforme de Valve.

Ghost of Tsushima tranche à nouveau des records sur PC

En 2020, Ghost of Tsushima était l'une des dernières exclusivités de la PS4. La représentation du Japon féodal selon Sucker Punch a grandement séduit grâce à sa poétique direction artistique et son gameplay mêlant habilement combats de samurai et infiltration digne d'un shinobi. Pour beaucoup, il s'agissait un peu d'une sorte d'Assassin's Creed au Japon avant l'heure. Grâce à une Director's Cut sortie en 2021 sur PS5, le titre aurait comptabilisé près de 10 millions de copies vendues.

Ces chiffres ont probablement gonflé encore lorsque Ghost of Tsushima Director's Cut est sorti sur PC le 16 mai dernier. Sur Steam, les joueuses et joueurs ont en tout cas répondu présent pour incarner Jin Sakai. D'après SteamDB, le jeu aurait atteint le 19 mai un pic d'utilisateurs connectés simultanément de 77 154 joueurs. Il a ainsi dépassé de peu le pic de 73 529 de God of War, sorti sur la plateforme en 2022. Celui-ci occupait alors la seconde place des jeux Sony les plus joués sur leur version Steam. Le titre de Sucker Punch connaît donc un beau lancement sur PC. Le seul jeu édité par Sony écrasant tous les autres sur Steam n'est autre que Helldivers 2, avec un pic stratosphérique approchant les 460 000 joueurs connectés simultanément.

Après le portage d'excellente qualité d'Horizon Forbidden West, Nixxes frappe donc encore juste avec celui de Ghost of Tsushima. Cela augure donc du très positif pour sa suite. Il convient toutefois de rappeler l'épineux problème relatif à la liaison de son compte au PlayStation Network pour jouer au mode en ligne Légendes. Si elle n'est pas obligatoire sur PC, Sony a tout de même choisi de délister le jeu des quelques 170 pays dans lesquels son réseau n'existe pas. Un gros manque à gagner pour les résidents de ces pays ne disposant pas d'une console PlayStation et qui auraient bien aimé aider Jin Sakai à bouter les mongols hors de Tsushima.