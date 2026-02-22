Si vous voulez du rab de Ghost of Tsushima, on a une bonne nouvelle : ce jeu en monde ouvert extrêmement prometteur vient d'être annoncé, et il sort très bientôt.

Vous avez adoré Ghost of Tsushima, et peut-être même sa suite Ghost of Yotei ? Si vous avez déjà exploré les deux titres de fond en comble, peut-être que vous êtes à la recherche d'un titre capable de vous offrir les mêmes sensations, et une vision similaire du monde ouvert. Un sentiment grisant, d'immensité et une certaine beauté dans la découverte de l'univers. On a peut-être une solution pour vous : ce jeu est en développement depuis des années, et il prévoit de sortir dans à peine deux semaines.

The Legend of Khiimori, c'est Tsushima en Mongolie du XIIIème siècle

Fruit d'une collaboration entre les studios Aesir Interactive et NightinGames, The Legend of Khiimori est un jeu en monde ouvert qui rappelle immédiatement l'ambiance de Ghost of Tsushima. Il a déjà sa page Steam mais se fait plutôt discret depuis 2024. On y incarnera Naara, une jeune femme chargée de transmettre des messages à dos de cheval. Sac vissé à l'arrière du dos, elle va devoir explorer le monde pour en découvrir les secrets et livrer plusieurs missives à travers la région.

La bande-annonce de gameplay de The Legend of Khiimori, en anglais

Depuis l'annonce du jeu en 2024, les développeurs ont posté plusieurs billets d'information et partagé des bandes annonces du jeu. Premièrement c'est l'ambiance qui marque, en particulier quand Naara parcourt les vastes étendues du jeu à dos de cheval. The Legend of Khiimori permettra d'apprivoiser et d'entraîner les chevaux croisés durant nos aventures, chacun avec des besoins et des caractéristiques spécifiques. Ces différences ne sont pas qu'esthétiques : bien choisir sa monture sera essentiel pour faire correctement son travail.

Un jeu en monde ouvert qui n'est pas sans rappeler Death Stranding

En effet, The Legend of Khiimori semble mettre la planification au cœur de sa formule, comme un certain Death Stranding. Il sera essentiel de prévoir son itinéraire en naviguant sur la carte, en prenant soin d'éviter les routes trop complexes et les éventuels dangers. Avec son arc et ses flèches, Naara pourra interagir avec certains éléments de décor et faire fuir les animaux sauvages, comme les loups que l'on pourrait croiser.

Capture d'écran de The Legend of Khiimori tirée de sa page Steam

Le jeu souhaite également développer des mécaniques intéressantes liées à la gestion des marchandises. On ne livrera pas que de simples parchemins, mais également plusieurs objets dont certains très fragiles. S'assurer de ne pas les endommager sera donc un objectif très important. Et malheureusement, ça peut vite arriver lorsqu'on se retrouve au milieu d'une tempête ou que la nuit tombe soudainement.

La page Steam de The Legend of Khiimori mentionne également des mécaniques de survie, comme la possibilité d'établir un camp pour passer la nuit. Les ressources collectées permettront également de fabriquer du meilleur équipement, ou de faire plaisir à son cheval pour le voir évoluer.

La meilleure nouvelle si vous voulez du rab de Ghost of Tsushima, c'est que The Legend of Khiimori paraîtra très bientôt en accès anticipé. Il sera disponible sur PC via Steam dès le 3 mars prochain. L'accès anticipé devrait durer à peu près un an.

Source : Steam