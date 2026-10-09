En parallèle de sa suite Yotei, Ghost of Tsushima réserve encore de belles choses à ses fans, mais une mauvaise nouvelle a récemment été annoncée à ce propos.

Tandis que Ghost of Yotei fêtait il y a peu son premier anniversaire avec la sortie d'une Complete Edition comprenant notamment le DLC Échos de Sekigahara et le mode rogue-lite Hors-la-Loi, Tsushima, le premier jeu de Sucker Punch au Japon féodal, avant encore une histoire à raconter, par l'entremise d'un anime sur Légendes, son mode multijoueur. Celui-ci devait sortir en 2027, mais on a fraîchement appris qu'il faudra finalement attendre plutôt 2028, avec toutefois des annonces supplémentaires pour passer la pommade.

L'anime Ghost of Tsushima Légendes repoussé à 2028, mais avec des ajouts de marque

Crunchyroll et Aniplex ont ainsi officiellement annoncé que l'anime Ghost of Tsushima: Légendes ne sortira finalement pas en avant-première sur Crunchyroll en 2027, mais en 2028. Comme l'ont souligné plusieurs utilisateurs X.com en apprenant la nouvelle, « l'attente va être longue ».

Parallèlement à cette nouvelle fenêtre de sortie bien lointaine, les deux sociétés ont dévoilé de nouveaux membres du casting, sans toutefois d'information quant à leur rôle, et de l'équipe de production de la série.

Mayumi Saco, la voix de Tomoe, une archère hors pair dans Ghost of Tsushima, et pourrait donc reprendre le rôle

Shinya Fukumatsu connu pour avoir incarné Bomb dans One-Punch Man.

Keiji Inai (compositeur), Yoshikazu Iwanami (directeur son) et Yasumasa Koyama (effets sonores)

Takashi Okazaki (Afro Samurai, Batman Ninja) s'occupera du design des personnages

En plus de ces ajouts à l'équipe derrière Ghost of Tsushima Légendes, rappelons que l'anime compte en tant que réalisateur Takanobu Mizuno, connu pour avoir réalisé l'épisode « Le Duel » de Star Wars: Visions. L'animation est assurée par Kamikaze Douga, avec HAYATE à la production, en collaboration avec Aniplex et PlayStation Productions. Gen Urobuchi supervise la structure narrative et coécrit le scénario avec Renji Oki.

© Sucker Punch Productions / SIE

Qu'attendre de cet anime autour du mode multijoueur de Tsushima ?

L'anime Ghost of Tsushima Légendes devrait en principe explorer la dimension surnaturelle de l'univers du titre de Sucker Punch, mêlant l'action propre aux samouraïs à des créatures mythiques et au folklore japonais. L'équipe créative promet également une interprétation animée inédite, plutôt qu'une simple retranscription de l'histoire du mode multijoueur original.

Compte tenu du fait qu'il faudra attendre un an de plus qu'escompté pour voir ce que donnera l'anime Ghost of Tsushima Légendes, gageons que nous en apprendrons plus au fil des mois à venir, et espérons que ce délai supplémentaire permettra à l'équipe créative de véritablement donner corps à leur vision.

Source : Crunchyroll