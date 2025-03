Les fans de Ghost of Tsushima risquent d'être déçus par cette décision radicale d'un des lieux les plus emblématique de l'île. Mais ce serait bien la faute de certains joueurs qui auraient clairement abusés.

Lors de sa sortie en 2020, Ghost of Tsushima a fait énormément de bruit jusque sur l’archipel japonais. Grandement félicité par le Japon, le jeu a mis en lumière l'île de Tsushima et une partie de son histoire (bien que Sucker Punch ait pris ses libertés créatives), si bien que la région en a grandement profité. Un nouveau tourisme est né, le jeu a été récompensé, mais le vent a tourné et c’est visiblement définitif.

Les fans de Ghost of Tsushima vont être déçus, ce lieu sacré leur est fermé

Vous comptiez vous payer un petit voyage sur Tsushima ? Mauvaise nouvelle, l'un des lieux les plus marquants de l'île est désormais interdits aux touristes. L’île est célèbre pour ses lieux de culte et ses Tori, notamment ceux du sanctuaire Watazumi. Ils ont d’ailleurs largement inspiré des lieux iconiques de Ghost of Tsushima et en retour, le lieu sacré a profité d'un tourisme abondant.

Malheureusement l’île a été victime de surtourisme et il s’avère que certains visiteurs ont dégradé le sanctuaire Watazumi, destination fétiche des fans de Ghost of Tsushima. Si les détails n’ont pas été partagés, les dégâts étaient suffisamment graves pour que l’île prenne une décision radicale et aille interdire l’accès du sanctuaire Watazumi à tous les touristes sans exception. Ce sont des « actes irrespectueux graves et impardonnables [qui ont été] commis par des étrangers » déclare le responsable du sanctuaire avant d’ajouter que « la destruction par le tourisme entrant des lieux, des choses et des personnes chéris par les Japonais n'est rien de moins que la destruction de la culture japonaise. » On le sait, on l’a encore vu avec Assassin’s Creed Shadows, le Japon ne rigole pas lorsqu’il s’agit de sa culture, l’archipel est intraitable.

Source : Instagram officiel du sanctuaire de Watazumi

Une décision radicale, mais nécessaire

Ce n’est pas la première fois que des mesures sont prises pour lutter contre les touristes. Les visiteurs coréens ont déjà été ciblés sur l’île de Tsushima par exemple. Mais cette fois, il n’y aura plus aucune exception. Les fans de Ghost of Tsushima qui comptaient visiter ces lieux sacrés risquent d’être déçus. Le Japon est très régulièrement victime de surtourisme très souvent causé par des représentations culturelles fantasmées par l'occident. On oublie trop souvent que sur l'archipel, la religion et les croyances ne sont clairement pas prises à la légère. Plus largement, on a tendance à l'oublier tout court et pas seulement que lorsqu'il s'agit du Japon.

Avec cette nouvelle mesure désormais, sauf si vous venez pour un parcours religieux, il vous sera impossible de visiter, de filmer ou de prendre des photos. Ce n'est pas un « parc d'attractions » comme le signalent les responsables du lieu sacré qui affirment vouloir protéger le lieu de culte avant tout.

Le compte Instagram officiel du sanctuaire de Watazumi

Source : Instagram