Ghost of Tsushima: Director's Cut s'apprête à sortir sur PC. Mais une fonctionnalité fait encore débat, suscitant la grogne des joueurs. C'est pourquoi le studio Nixxes, responsable du portage, réagit en jouant la carte de l'entre-deux.

Dès demain, les joueurs et joueuses PC vont enfin pouvoir mettre la main sur l'une des nouvelles licences les plus prometteuses de PlayStation. Ghost of Tsushima, le RPG en monde-ouvert se déroulant dans le Japon féodal de Kamakura, s'apprête à arriver sur Steam.

Cependant, après la débâcle de Helldivers 2 autour de l'obligation de lier à Steam un compte PSN, Ghost of Tsushima marche sur des jeux. Nixxes, le studio derrière le portage du jeu de Sucker Punch, a mis à jour des informations qui laissent encore planer le doute sur l'avenir d'une certaine fonctionnalité...

Ghost of Tsushima compte faire preuve d'adaptation

En avril dernier, Nixxes communiquait sur les configurations PC nécessaires pour faire tourner Ghost of Tsushima correctement, mais aussi d'autres fonctionnalités du jeu. Or, par plus tard qu'hier, le post du PlayStation Blog concerné a été mis-à-jour. En deux petites lignes, le studio montre que tout n'est pas encore joué pour le PSN.

La nouveauté concerne le mode multijoueur, appelé “Legends”. Celui-ci invite à affronter des ennemis en coopération avec ses amis ou des joueurs en matchmaking. Officiellement, du cross-play sera possible entre PS4, PS5 et PC. Mais, il y a maintenant un hic : Nixxes annonce que le cross-play sera disponible en « bêta ». Qu'est-ce que cela signifie ?

Dans un post partagé sur X (anciennement Twitter), le studio met les choses au clair. Le multijoueur sera bien inclus sur PC. Toutefois, les utilisateurs « ne seront pas mis automatiquement en relation avec des joueurs de différentes plateformes ». Pour accéder au cross-play, il leur faudra bien lier le compte PSN à Steam.

Toutefois, le fait de lancer cette fonctionnalité en bêta indique une chose : Nixxes surveillera les retours des joueurs pour maintenir l'obligation du PSN ou non. Le studio précise même qu'il sollicitera les avis afin de « faire des ajustements dans les semaines qui suivront le lancement ». Dès lors, les personnes ne souhaitant pas créer de compte PSN ou lier le leur à Steam pourront patienter, dans l'attente d'une décision définitive de la part de Nixxes et de Sony Interactive Entertainment.

Rappelons enfin que le PSN n'est pas nécessaire pour expérimenter l'expérience Ghost of Tsushima en solo, qu'il s'agisse du jeu principal ou de son DLC, inclus dans la version Director's Cut qui fait l'objet de ce portage sur PC. Ainsi, cela ne concerne que le multijoueur en cross-play.