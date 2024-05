La très attendue version PC de Ghost of Tsushima a ravi de nombreux joueurs, et son portage de qualité nous permet de prendre une poétique claque graphique avec tous les réglages à fond.

Déjà gâté par une superbe direction artistique dans sa version PS4, Ghost of Tsushima est totalement sublimé sur PC. Outre des paramètres graphiques pouvant être poussés vers l'Ultra et de somptueux effets de lumière, le portage assuré par Nixxes peut également profiter de nombreux mods pour nous régaler encore plus les yeux.

Une superbe estampe dédiée à la version PC de Ghost of Tsushima

Très jalousé par les joueuses et joueurs ne disposant pas d'une PS4/PS5, Ghost of Tsushima est un véritable carton sur PC depuis sa sortie le 16 mai. Il s'agit même du deuxième portage d'une exclusivité Sony le plus populaire sur Steam. Comme pour Horizon Forbidden West, Nixxes gâte les PCistes avec une adaptation de grande qualité. Qui dit PC dit également la possibilité de modder le jeu. C'est justement ce qu'ont fait certains fans pour sublimer encore la déjà poétique représentation du Japon féodal de Sucker Punch.

L'un d'entre eux permet notamment d'intégrer à Ghost of Tsushima le ray tracing. Un autre mod permet d'ajouter au titre un éclairage global, de l'occlusion ambiante ou encore du brouillard volumétrique, entre autres joyeusetés. Beyond Dreams nous illustre tout cela dans une vidéo en 8K proprement époustouflante. Attention toutefois, obtenir un tel rendu demande fatalement une configuration particulièrement musclée.

La chaîne YouTube nous indique en effet une RTX 4090, un processeur Intel i7 14700K et 32 Go de RAM. Une machine qui n'est clairement pas à la portée de tout le monde, à moins d'être un grand seigneur du Japon féodal. Il n'est toutefois pas non plus nécessaire d'avoir une telle débauche de moyens pour profiter du voyage poétique en compagnie de Jin Sakai sur l'ïle de Tsushima, grâce à une optimisation particulièrement maîtrisée de ce portage PC.