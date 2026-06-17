Ce chef-d'œuvre de Ghibli va aussi avoir le droit à une adaptation en série live-action, une annonce surprise et inattendue que les fans pourraient adorer.

S'il y a bien une nouvelle que l'on n’avait pas vue venir, c'est bien celle-là. Un chef-d'œuvre du studio Ghibli va être adapté en série live action. Et ce n'est pas n'importe quel film. Si l'on aurait assez bien imaginé une histoire autour de la Princesse Mononoke, du sublime Tombeau des Lucioles ou même pourquoi pas de Nausicaä de la Vallée du Vent, c'est pourtant un tout autre univers qui a été choisi.

Après avoir été un chef-d'œuvre de Ghibli, cette licence va devenir une série

Ghibli a signé un très grand nombre de chefs-d'œuvre. Des films d'animation parfois percutants, souvent touchants et surtout visuellement assez incroyables à chaque fois. Il y en a pour tous les goûts, tous les âges, plusieurs lectures sont même parfois possibles. Prochainement, c'est l'une des œuvres qui a inspiré l'un des films les plus apprécié du studio qui va être adapté au format série en prises de vues réelles : Kiki la petite sorcière.

Ce n'était clairement pas dans notre bingo de l'année et pourtant c'est bel et bien vrai. Le projet a même été validé par Eiko Kadono en personne auteur du roman pour enfant du même nom qui a servi de terreau au film d'animation des studios Ghibli. « Kiki s'apprête à vivre une nouvelle aventure dans un monde inédit. Je suis convaincue que ce sera une série formidable. J'ai hâte de la voir prendre vie. » A-t-il affirmé.

Cette série sera visiblement à destination des petits puisque c'est une branche de BBC, spécialisée dans les programmes pour enfants et ados, qui s'en chargera. Elle travaillera de concert avec le soutien de la société japonaise Kadakowa. Comme le film Ghibli, la série s'inspirera du premier roman de la franchise. Il étalera toute son intrigue sur une dizaine d'épisodes. Pour rappel, Kiki la petite sorcière raconte l'histoire d'une jeune fille qui tente d'améliorer la maîtrise de ses pouvoirs tout en travaillant en tant que livreuses express dans une petite ville cotière. Mais très vite, de nouvelles rencontres vont venir compliquer tout ça.

Source : Variety