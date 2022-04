Gex Jr. est le nom donné à un titre inédit non annoncé et jamais sorti. Un nouvel épisode qui vient pourtant d'apparaître sur la Toile, tandis que Square Enix a renouvelé la marque de son côté.

U ne vieille démo

De cours extraits pour un certain Gex Jr. sont apparus en ligne sur la chaîne YouTube de justz00t. D'après la description de la vidéo, cette démo daterait du 25 janvier 2001 et a été créée par ImageBuilder. Une version d'essai qui a été retrouvée sur un vieux CD-R.

Une courte démo du jeu inédit et non annoncé Gex Jr pour la PlayStation. Cette démo a été conçue par ImageBuilder et est datée du 25 janvier 2001.

Manifestement, il s'agirait donc d'un tout nouveau volet écarté par Square Enix à l'époque, qui aurait pu sortir après la trilogie PS1. Une préquelle ? Une suite avec un potentiel fils du gecko ?

Gex : le retour sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC ?

Parodie de la société américaine et de la télévision, Gex Jr. n'aurait apparemment pas été très différent de ses prédécesseurs avec des références à Qui veut gagner des millions ? ainsi qu'à Star Wars Episode 5 : L'Empire contre attaque. Alors, bientôt un retour ? Ne jamais dire jamais... d'autant que Square Enix s'est activé en coulisses en février et l'année dernière.

L'éditeur japonais s'est en effet assuré de posséder les droits d'exploitation au Japon et en Europe. Toutefois, on tempérera cette action car elle n'est pas nécessairement synonyme d'un projet en développement. Mais dans le cas où ça l'est, est-ce que Crystal Dynamics (Tomb Raider, Marvel's Avengers), qui a inventé la série, rempilera ? Qui sait, mais le studio essaye déjà de sauver le nouveau Perfect Dark.

Croyez-vous à un comeback de Gex sur consoles et PC ? La franchise a-t-elle marqué votre enfance ? Dites nous tout en commentaires.