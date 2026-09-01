Red Bull sort son propre Geoguessr pensé pour les joueuses et les joueurs. Il s'appelle GeoGamers et il promet de mettre votre culture gaming à rude épreuve.

Vous parcourez ces univers pendant des heures. Vous pensez en connaître les moindres recoins... mais êtes-vous vraiment capable de les reconnaître ? Red Bull adapte le concept de Geoguessr pour vous challenger avec les mondes du jeux vidéo. À vous de reconnaître à quels titres appartiennent les décors qu'on vous présente dans GeoGamers, le jeu gratuit sorti cet été.

GeoGamers, le GeoGuessr gratuit du gaming

En solo ou en multi jusqu'à 4 joueurs, GeoGamers fonctionne à peu près de la même manière que GeoGuessr. Le jeu gratuit de Red Bull se déroule en 5 manches. À chaque fois, vous avez 60 secondes pour gagner des points en deux phases de jeu :

D'abord, devinez un jeu à partir d'un panorama à observer en 360°

Si vous avez la bonne réponse, situez l'emplacement du panorama sur la map du jeu

Votre rapidité et votre précision vous font évidemment gagner plus de points dans GeogGamers, Ainsi, vous pouvez vous mesurer à vos amis mais aussi voir votre propre niveau de connaissances visuelles. D'autant plus que le Geoguessr des gamers regroupe quand même un paquet d'environnement issus de jeux différents, d'Assassin's Creed à League of Legends, en passant par Clair Obscur Expedition 33 ou encore Elden Ring.



© Red Bull

Si certains développeurs en herbe avaient créés leurs propres version gaming de GeoGuessr, Red Bull a vraiment créé le jeu ultime en la matière. Notons d'ailleurs que GeoGamers a pu voir le jour grâce aux équipes de Crossfade Ink et Gozulting. Le jeu est sorti le 27 juin 2026 et il est totalement gratuit. Alors testez sans limite votre culture du jeu vidéo directement depuis le site officiel.