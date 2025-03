Genshin Impact prépare tranquillement sa prochaine mise à jour. Toutefois, un premier détail a déjà fuité et il pourrait bien changer la vie d'un grand nombre de joueuses et de joueurs.

Depuis 2020, Genshin Impact nous entraîne d'aventure en aventure en Teyvat. Au travers de ses multiples mises-à-jour, le gatcha de miHoYo n'a eu de cesse d'enrichir votre expérience et de vous proposer de nouveaux contenus à découvrir. Très à l'écoute de sa communauté, le studio chinois compte par conséquent profiter de ses futurs patchs pour continuer d'améliorer la vie de ses millions de fans. Une nouveauté très attendue devrait justement arriver très bientôt, ç'a leaké.

Genshin Impact

Pour sa cinquième année d'existence, Genshin Impact en est déjà arrivé à sa cinquième version. Comme à chaque fois, le jeu a accueilli tout un tas de nouveautés, y compris des événements et personnages avec ses derniers patchs. C'est le genre d'initiative qui contribue à fidéliser la communauté, toujours aussi active. Cependant, ajouter seulement de contenu supplémentaire ne justifierait pas à lui seul un intérêt. C'est aussi parce que miHoYo cherche à améliorer l'expérience de jeu que beaucoup restent attachés au jeu.

De fait, miHoYo se montre généralement à l'écoute des joueuses et joueurs. Le studio réfléchit donc à repenser ses interfaces et la manière de profiter de Genshin Impact de façon ergonomique. La prochaine mise à jour devrait donc, une fois de plus, améliorer la qualité de vie d'une bonne partie de la communauté. C'est en tout cas ce que suggère un récent leak sur Reddit.

Ainsi, la prochaine mise à jour de Genshin Impact va repenser la gestion des ressources du jeu, en particulier sur mobile. Vous devriez pouvoir choisir si vous voulez installer toutes les données ou seulement un pack “basique”. De même, les quêtes complétées seraient automatiquement déchargées. De cette manière, le jeu pèserait bien moins sur votre appareil. Vous n'auriez qu'à télécharger les données nécessaires pour les nouveaux événements et quêtes annexes quand cela vous sera utile. Voilà un confort qui pourrait changer la vie pour certains !

De manière générale, la version 5.6 de Genshin Impact apporterait tout un tas de petites optimisations. L'interface du jeu, notamment le menu Paimon, devrait être adapté aux nouveautés liées à la gestion des ressources. De plus, certains menus ont été repensés pour afficher plus clairement certaines informations qui se rapportent à vos quêtes ou aux récompenses. Tout cela doit encore se confirmer officiellement. Cela dit, nous devrions en avoir prochainement le cœur net. La mise à jour en question est attendue début mai, suivant le rythme habituel de miHoYo.