Malgré les années qui passent, l'aura de Genshin Impact ne semble pas vouloir s'éteindre. Les fans, toujours aussi nombreux, répondent présent à chaque nouvelle mise à jour. Dès lors, les équipes du studio HoYoverse ont décidé de les récompenser une fois encore. En ce moment, vous pouvez récolter de jolis cadeaux pour votre partie. C'est un peu comme Noël avant l'heure, alors profitez-en.

De nouvelles récompenses pour Genshin Impact

Une nouvelle vague de Twitch drops a été lancée ce mois-ci pour Genshin Impact. Or, il ne vous reste plus que quelques jours pour remplir les objectifs de visionnage et, ainsi, remporter tous les cadeaux offerts par HoYoverse. En effet, vous avez jusqu'au 23 décembre, 4h59 (heure française), pour décrocher les différents bonus qui vous seront bien utiles in-game.

Comme à chaque événement du genre, les contenus gratuits pour Genshin Impact s'obtiennent en regardant des lives du jeu sur la plateforme Twitch. Selon votre temps de visionnage, vous récolterez les cadeaux suivants :

15 minutes : Géode de recréation x160

30 minute : Primo-gemme x20

45 minutes : Mora x20 000

1 heure : Essence sanctifiante x4

1 heure et 30 minutes : Leçons du héros x3

Chacune de ces récompenses représente un intérêt certain dans Genshin Impact. Outre les différentes monnaies (Mora et Primo-gemme), les autres vous aideront par exemple à améliorer vos personnages. Vous allez ainsi pouvoir booster l'Exp. de votre équipe et ainsi vous renforcer pour poursuivre votre épopée en Teyvat. D'où l'importance de participer à ces Twitch drops pour obtenir des bonus non-négligeables. Vous avez jusqu'à la nuit de lundi à mardi, dernier délai.

Capture d'écran du 5 décembre 2025. © Gameblog.

Comment récupérer vos Twitch drops ?

Pour profiter des Twitch drops Genshin Impact, la procédure est très simple à suivre. Il faut simplement deux prérequis : disposer d'un compte HoYoverse (nécessaire pour jouer au jeu) et d'un compte gratuit sur la plateforme de streaming. Si vous remplissez ces conditions, liez vos comptes depuis le site officiel de l'éditeur.

À présent, il ne vous reste plus qu'à regarder les lives de Genshin Impact affichant la mention « Drops activés ». Notez que votre temps de visionnage se cumule. Vous pouvez donc être spectateur de streams différents, et ce, en plusieurs fois. Puis, à chaque palier atteint, vous recevez une notification sur Twitch confirmant que votre cadeau est disponible. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus ou vous rendre sur le site de HoYoverse pour demander à les recevoir.