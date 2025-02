Genshin Impact continue sa balade sereinement en Teyvat. Le jeu-service de miHoYo rencontre toujours autant de succès. Il vient d'ailleurs de lancer sa dernière mise à jour, avec une version 5.4 qui apporte pas mal de nouveautés pour les joueuses et les joueurs. Ceux-ci vont même être encore plus gâtés que prévu avec de nouveaux cadeaux à récupérer facilement et gratuitement pour jeu !

Encore des cadeaux pour Genshin Impact

En tant que jeu-service, Genshin Impact incite évidemment à des achats in-game parfois jugés abusifs. Dans le même temps, miHoYo s'assure de récompenser régulièrement la fidélité de sa communauté. C'est pourquoi le studio lui offre souvent des cadeaux en toute simplicité. Cette fois, c'est du côté de Twitch que ça se passe !

En effet, Genshin impact annonce une nouvelle série de Twitch Drops pour accompagner sa dernière version. Du 12 février au 4 mars (17 heures), vous pourrez ainsi gagner une tonne de cadeaux, dont de précieuses primo-gemmes et des artefacts. Pour les obtenir, il suffit de regarder des streams sur le jeu pendant une durée donnée :

15 minutes : Primo-gemmes*10

30 minutes : Primo-gemmes*20

45 minutes : Mora*20000

1 heure : Baume sanctifiant*4

1 heure 30 minutes : Leçons du héros*3

© HoYoverse et miHoYo

Comment récupérer les Twitch Drops ?

Les événements Twitch drops sont un moyen très simple d'obtenir des cadeaux pour vos jeux préférés. Pour en profiter, commencez par associer votre compte Genshin Impact avec votre compte Twitch sur le site officiel du jeu. Ainsi, vos données pourront être transmises de la plateforme de streaming vers le jeu. Enfin, le décompte de votre temps de visionnage se fait automatiquement.

Bien sûr, c'est le temps passé devant des streams consacrés à Genshin Impact qui est pris en compte. Ensuite, à chaque palier atteint, vous débloquez une des récompenses sus-mentionnées. Ne soyez simplement pas trop impatient d'y goûter. Un délai de 24 heures peut être requis avant de le retrouver dans votre messagerie in-game. Une fois réceptionnée, vous pourrez finalement en profiter sans problème !