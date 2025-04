Genshin Impact rencontre toujours autant de succès. Il faut dire que miHoYo et HoYoverse mettent les moyens pour enrichir continuellement l'expérience offerte à la communauté. Chaque grosse mise à jour est donc attendue impatiemment par les joueuses et les joueurs. Cependant, il arrive souvent que les informations fuitent avant l'heure. De nouveaux leaks viennent justement de lever le voile sur des nouveautés de taille !

Du grand spectacle à venir dans Genshin Impact

Les jeux-service comme Genshin Impact rassemblent un nombre de joueuses et joueurs généralement très conséquent. On ne s'étonnera donc pas qu'ils soient scrutés plus que les autres. Dès lors, le moindre leak n'échappe pas à la communauté, toujours aux aguets. On l'a vu dernièrement avec les nouveautés promises dans la version 5.6 de Genshin Impact. Celle-ci doit arriver début mai et pourtant, ce qui doit suivre en juin commencent déjà à fuiter également.

Cette fois, cela concerne le mode Théâtre de l'imaginarium. Expérience à part dans l'univers de Genshin Impact, il se dresse comme un des éléments les plus intéressants de ce qu'on pourrait appeler le "endgame" du gatcha de miHoYo. Il s'agit d'un mode de combat permanent, idéal pour les amateurs de défi ! Néanmoins, pour continuer à enthousiasmer la communauté, il faut qu'il se renouvelle. Et c'est de ça qu'il s'agit avec les nouveaux leaks.

Sur Reddit, le leaker HomDGCat a dévoilé les différents personnages et boss qui devraient être ajoutés au Théâtre courant juin dans Genshin Impact. Compte tenu des figures qui vous attendront au départ, une synergie Dendro-Electro serait à privilégier. Dans l'ensemble, c'est un beau défi qui vous attendra vraisemblablement courant juin, venant relever encore un peu l'aventure après les nouveautés qui seront ajoutées en mai.

Personnages d'entrée Invitations spéciales Boss - Cyno

- Fischl

- Qiqi

- Mika

- Nahida

- Collei - Furina

- Xingqiu

- Dehya

- Xiangling - Jadeplume Terrorshroom

- Cineas

- Algorithme de la Matrice Semi-Transitoire

- Automate de la Source secrète

Artwork officiel du Theatre de l'imaginarium de Genshin Impact. © miHoYo et HoYoverse.