Si l’on vous parle de miHoYo, le premier nom qui vous viendra probablement à l’esprit sera sans doute Genshin Impact. Et c’est tout à fait normal, puisqu’il s’agit de l’un des plus gros succès du développeur chinois sur ces dernières années. D’ailleurs, de manière générale, le studio est même principalement connu pour ses jeux au style très inspiré des animes, que l’on retrouve également dans des titres comme Zenless Zone Zero ou Honkai: Star Rail par exemple. Il semblerait toutefois que pour son prochain jeu, miHoYo change totalement d’approche.

Les créateurs de Genshin Impact teasent leur prochain jeu

En effet, comme révélé par un internaute sur Reddit, les créateurs de Genshin Impact ont récemment lancé les recrutements pour leur prochain projet, qui se présente comme étant un MMO en monde ouvert développé sous Unreal Engine 5. De quoi marquer une première rupture avec leurs précédents titres donc, tous développés à partir du moteur Unity. Mais les choses ne s’arrêtent pas là, puisqu’on apprend alors qu’il sera également question d’un monde épique de fantasy avec des mécaniques PvP et du multijoueur coopératif.

Cela ne devrait toutefois pas empêcher le titre de miHoYo de faire la part belle à l’intelligence artificielle pour autant, puisque l’offre de recrutement évoque alors des éléments comme un « écosystème simulé par IA », une « IA de combat tout-terrain » ou encore des « PNJ intelligents », le tout dans un monde ouvert dynamique porté par des animations et une technologie « nouvelle génération ». Car contrairement à des jeux comme Genshin Impact, il serait bien question pour le studio de viser, cette fois-ci, un rendu aussi réaliste que possible.

Précisons toutefois qu’il s’agit-là de traductions réalisées à partir d’un texte initialement rédigé en chinois, ce qui ne garantit pas l’exactitude des termes employés. Néanmoins, cela nous donne tout de même une belle idée de ce vers quoi s’oriente miHoYo pour son prochain projet, qui se dote pour l’occasion d’un premier teaser vidéo. Et ce dernier, d’une durée de près de vingt secondes, a beau demeurer particulièrement énigmatique, il nous confirme toutefois un changement d’ambiance plus que radical par rapport à un Genshin Impact par exemple. À voir, donc.

Source : Xiaohongshu (via Reddit)