Six ans que Genshin Impact a marqué le genre de son empreinte au point de voir un nombre incalculable de clones plus ou moins réussis pulluler un peu partout. Il reste toutefois le grand maître de son domaine et ne désemplit pas. Avec sa mise à jour 7.0 qui arrivera le 12 août 2026, il va même passer à la vitesse supérieure avec un ajout colossal qui aurait aussi bien pu faire l'objet d'un nouveau jeu à part entière.

La nouvelle mise à jour de Genshin Impact arrive en aout avec une nouvelle région

La mise à jour 7.0 de Genshin Impact, baptisée (en anglais) « Everwinter Without Mercy », sortira le 12 août 2026 sur PS5, Xbox Series, PC, et bien évidemment sur les versions iOS et Android. On parle ici d'une mise à jour majeure qui va ouvrir une toute nouvelle région aux joueurs, et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agira de Snezhnaya, la septième nation de Teyvat, jusqu'ici inaccessible et pourtant importante dans l'univers de Genshin Impact.

Cette nouvelle zone sera prise dans les glaces et balayée par de puissants blizzards, elle se traverse principalement par un vaste réseau de trains reliant des installations dispersées, notamment Snezhnograd, l'imposante capitale, une grande puissance militaire et technologique. Les joueurs devront aider la région à se relever d'une véritable catastrophe énergétique, mais aussi à faire face à une multitude d'autres dangers. Les nouveaux joueurs pourront d'ailleurs directement commencer leur aventure Genshin Impact dans cette nouvelle région pour profiter rapidement des derniers ajouts.

Deux nouveaux personnages dévoilés pour la mise à jour 7.0

Les développeurs sont revenus longuement sur cette nouvelle mise à jour gratuite lors d'un rendez-vous en ligne pour présenter quelques nouveautés. Mais aussi et surtout, les nouveaux personnages majeurs à venir.

Deux nouvelles recrues vont donc rejoindre le roster déjà bien chargé de Genshin Impact avec la mise à jour 7.0 dans une nouvelle épéiste Cryo et un chasseur.

Odette : Épéiste Cryo 5 étoiles disponible dans labannière évènement de la mise à jour

Alyosha : Chasseur électro 4 étoiles que vous pourrez obtenir gratuitement via la quête principale de la nouvelle mise à jour.

D'autres nouveautés feront également leur entrée dans Genshin Impact avec cette mise à jour, comme l'Œil de Graeae, un nouvel outil, mais aussi un nouveau combo élémentaire mélangeant Anémo et Cryo, ou encore un mode de tir à la troisième personne.