La semaine prochaine, Genshin Impact accueillera un nouveau mode de jeu dans le cadre de sa version 6.1, et son arrivée excite autant les joueurs qu’elle inquiète les fans.

Le temps passe, mais certaines choses ne changent pas. Le succès rencontré par Genshin Impact en fait indubitablement partie. Toujours aussi populaire auprès des joueurs, le gacha de miHoYo est officiellement entré dans sa version 6.0 le mois dernier, apportant ainsi une nouvelle salve de contenus à la communauté. Et c’est encore loin d’être fini. Car alors que le titre se prépare désormais pour le lancement de sa version 6.1, une grosse nouveauté s’apprête à faire son arrivée, et elle divise déjà beaucoup les fans.

Une grosse nouveauté arrive dans Genshin Impact

En effet, toujours soucieux d’agrandir sa communauté pour rester parmi les titres les plus populaires du marché, Genshin Impact accueillera dès la semaine prochaine un nouveau mode baptisé « Miliastra Wonderland ». Et pour le résumer très simplement, celui-ci s’apparentera en fait à un Roblox version miHoYo. Oui, à compter du 22 octobre, les joueurs pourront désormais se retrouver et échanger dans une vaste zone ouverte baptisée « Wonderland Lobby », en plus de tester une large gamme de mini-jeux conçus par les autres utilisateurs.

Car à l’instar de Roblox, tout l’intérêt de ce nouveau mode reposera naturellement sur le fait de pouvoir créer et partager des expériences de toutes sortes directement dans l’univers de Genshin Impact. FPS, roguelikes, jeux de survie, jeux d’horreur, l’imagination de la communauté sera la seule limite de « Miliastra Wonderland », qui pourra même permettre aux créateurs de mettre en place des succès et des classements pour mettre au défi les autres joueurs. Et au vu de ce qui a été présenté par miHoYo, l’éditeur de niveaux semble alors particulièrement poussé.

Mais cette nouvelle fonctionnalité, très excitante au demeurant, a aussi de quoi inquiéter les fans les plus puristes de Genshin Impact. Car si le succès est bel et bien au rendez-vous, cela signifie qu’un nouveau public, potentiellement beaucoup plus jeune, pourrait être amené à envahir les serveurs du jeu, et ce peut-être au détriment de la qualité des parties. Cela dit, comme on s’en doute : pour miHoYo, plus il y a de joueurs, mieux c’est. Rendez-vous la semaine prochaine, donc, pour voir ce que nous réserve ce futur Roblox version Genshin Impact.

Source : miHoYo