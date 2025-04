Le RPG free-to-play à succès de miHoYo qu'est Genshin Impact va passer en version 5.6 le 7 mai à venir, même si on en connait déjà de nombreux détails via des leaks. Dans les fichiers d'une version beta du jeu, des joueurs ont par ailleurs découvert ce qui les attendrait pour la version 5.7 qui arrivera dans les prochains mois. Voyons donc ce qui se cache dans ce nouveau leak des réjouissances à venir sous forme de gacha.

Un leak à la hauteur du challenge pour les prochaines grosses nouveautés de Genshin Impact ?

Après 5 ans de bons et loyaux services, Genshin Impact n'est visiblement pas prêt d'abandonner ses joueurs. Le RPG de miHoYo Studios ne cesse de se garnir en nouveaux contenus via des mises à jour majeures régulières. Ainsi, on a déjà une petite idée de ce qui attend les aventuriers de Teyvat pour le patch 5.7 à venir plus tard dans l'année. Au fil du temps, le titre a accueilli de nombreux nouveaux challenges endgame pour donner du fil à retordre aux équipes les plus puissantes des joueurs. La grosse nouveauté découverte dans une version beta du jeu s'intéresse justement à cet aspect.

On apprend ainsi qu'un tout nouveau type de contenu endgame arrivera dans Genshin Impact prochainement et devrait nous emmener dans les Abysses. Celui-ci serait dans un état précoce de test, mais serait bien prévu pour la version 5.7 du jeu. Il serait ainsi question d'un donjon en six phases, avec chacun différents World Bosses, qu'il serait possible d'explorer en coopération. Pour arriver au bout, il faudra visiblement trois équipes extrêmement puissantes et bien préparées pour les défis colossaux qui les attendent. Voici comment se présente ce nouveau système endgame, d'après les éléments leakés par une version beta du jeu :

Six étages, chacun d'une durée limite de deux minutes

Les étages 1 à 4 permettent aux joueurs d'utiliser la même équipe et même y participer en multijoueur

Les étages 5 à 6 demandent d'utiliser une équipe différente par « ligne », et ce en solo

Récompenses pour les étages 1 à 3 : Primogemmes

Récompenses pour la complétion des étages 4 à 5 : Elixir Sanctifiant

La récompense pour la complétion de l'étage 6 n'est pas encore connue

Source : Reddit