Bonne nouvelle pour les fans de Genshin Impact. Le Théâtre de l’Imaginarium, ce mode de jeu arrivé un peu timidement en version 4.7, va enfin offrir de vraies récompenses. La mise à jour 5.6, prévue pour le mois de mai, va ajouter un système de bonus basé sur vos performances, ça vient de leaker. Et autant le dire tout de suite : ça vaut le détour.

Des récompenses selon votre niveau pour Genshin Impact

Si vous avez déjà mis les pieds dans le Théâtre dans Genshin Impact, vous connaissez sûrement les stellae. Ces petites étoiles s’obtiennent en remplissant certains objectifs pendant les défis. Jusqu’ici, elles servaient surtout à la satisfaction personnelle. Mais avec la version 5.6, elles débloquent enfin des récompenses concrètes.

Voici ce que vous pouvez gagner :

3 stellae : 8 Sanctifying Unction (pour améliorer vos artefacts)

: 8 Sanctifying Unction (pour améliorer vos artefacts) 6 stellae : 1 Transient Resin (parfait pour vos sessions farm)

: 1 Transient Resin (parfait pour vos sessions farm) 9 stellae : 1 Sanctifying Elixir, plus rare et plus précieux

Mais attention : pour tout débloquer, il faudra jouer en mode Visionnaire, la version la plus exigeante du Théâtre de Genshin Impact. Les niveaux classiques ne suffisent pas pour accumuler les stellae nécessaires.

© miHoYo et HoYoverse

Une façon de donner plus de sens au mode

Ce nouveau système change la donne. Jusque-là, le Théâtre de l’Imaginarium était un peu à part. Intéressant, mais sans grande motivation à long terme. Avec ces récompenses, HoYoverse donne enfin une vraie raison de s’investir dans ce mode sur Genshin Impact. Et surtout, de varier les compositions d’équipes. Le Théâtre pousse à utiliser des personnages souvent oubliés. Une bonne façon de redonner de l’intérêt à tout votre roster, surtout si vous aimez tester de nouvelles synergies. Bref, un pas dans la bonne direction.

Certains joueurs espèrent déjà plus. Beaucoup aimeraient que les développeurs ajoutent un système pour garantir les personnages 4 étoiles, comme c’est déjà le cas pour les 5 étoiles. Cela rendrait le jeu encore plus accessible, surtout dans un mode qui récompense la diversité d’équipe. En attendant, la version 5.6 arrivera le 7 mai 2025, et les nouvelles récompenses du Théâtre seront disponibles en juin. Il ne reste plus qu’à s’entraîner un peu… et à préparer vos meilleurs personnage.

Source : Genshin_Impact_Leaks