Fidèle à ses habitudes, miHoYo offre à tous les joueurs de Genshin Impact de nouveaux contenus gratuits afin de célébrer le déploiement de la dernière version du jeu.

Six ans après sa sortie, Genshin Impact a accueilli sa plus grande mise à jour récemment, la version 7.0. Cette dernière ajoute enfin Snezhnaya la septième nation de Teyvat qui peut désormais être explorée en compagnie de nouveaux personnages, comme Odette ou encore Alyosha. Pour célébrer l’arrivée de « Everwinter Without Mercy », miHoYo offre plein de contenus gratuits à tous les joueurs.

De nouveaux contenus gratuits pour tous les joueurs de Genshin Impact

L’éditeur chinois continue donc de gâter les joueuses et les joueurs. Cela peut être avec des codes de contenus gratuits distribués systématiquement à l’annonce et la sortie de chaque nouvelle mise à jour ou des packs réservés aux membres du PS Plus ou du Xbox Game Pass. Et quand plus rien de tout ça n’est disponible, miHoYo sort de sa manche de nouveaux Twitch Drops contenant des contenus gratuits pour Genshin Impact. Le concept, vous le connaissez. Il suffit de regarder des diffusions du jeu pendant un temps donné pour repartir avec des récompenses, sachant qu’il n’est pas nécessaire de rester scotché devant son écran. Vous pouvez tout aussi bien laisser le stream tourner en tâche de fond et aller explorer Snezhnaya pendant ce temps. Les nouveaux contenus gratuits Genshin Impact à récupérer sont donc les suivants :

Geodes of Replication x160 : regardez le stream pendant 15 minutes

: regardez le stream pendant 15 minutes Primogem x20 : regardez le stream pendant 30 minutes

regardez le stream pendant 30 minutes Mora x20000 : regardez le stream pendant 45 minutes

: regardez le stream pendant 45 minutes Essence sanctifiante x4 : regardez le stream pendant 1 heure

: regardez le stream pendant 1 heure Leçons du héros x3 : regardez le stream pendant 1 heure 30 minutes

©Twitch

Pour mettre la main sur ces nouveaux contenus gratuits de Genshin Impact il vous suffira de suivre la manipulation suivante avant le mardi 1er septembre 2026 à 5h59 :

Allez sur le site d’Hoyoverse et liez votre compte Twitch

Suivez les instructions pour lier les deux comptes

Regardez vos streamers favoris jouer à Genshin Impact pendant au moins 1h30 pour obtenir l'intégralité des contenus Note importante : il faut que le, ou la streameuse ait le « Drорѕ Aсtіvéѕ » dаnѕ lа dеѕсrірtіоn dе ѕа сhаînе.

Une fois les heures de visionnage atteintes, vous recevrez une notification. Connectez-vous à votre compte Hotoverse sur PC ou consoles pour recevoir les récompenses

Vous pouvez suivre votre progression depuis la page d’Inventaire des Drops. Il sera cependant impératif de ne pas oublier de réclamer vos contenus gratuits de Genshin Impact sur cette même page, sans quoi ils disparaîtront pour de bon. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur l'icône de votre profil sur Twitch, puis de vous rendre dans « Drops et récompenses ».