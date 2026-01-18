Les années passent, mais les bonnes habitudes restent. Tout au long de 2025, Amazon et MiHoYo ont gâté les joueurs, toutes productions et plateformes confondues. Les deux partenaires récidivent donc en 2026, au cours de laquelle de nombreux contenus à déployer seront à récupérer tous les mois. Genshin Impact ouvre le bal avec des cadeaux fort utiles, maintenant disponibles. On vous explique comment les récupérer.

Des contenus gratuits pour tous les joueurs de Genshin Impact

Quand ce ne sont pas les codes accompagnant l’annonce d’une nouvelle mise à jour, le PS Plus ou le Xbox Game Pass, c’est du côté de Twitch qu’il faut se tourner. La plateforme permet en effet de récupérer tout un tas de bonus et autres contenus gratuits pour des jeux de tous horizons. La seule condition : soutenir les streamers de Genshin Impact en regardant leur diffusion pendant un temps donné. Mais puisqu’il est possible de laisser tourner un stream en tâche de fond, autant dire que c’est une formalité. Et pas besoin de se limiter à un seul créateur non plus, ou de ne faire ça qu’en une traite, Twitch comptabilise toutes vos vues. Voici donc les contenus gratuits que vous pouvez récupérer pour Genshin Impact, ainsi que les conditions pour en profiter :

Geodes of Replication x160 : regardez le stream pendant 15 minutes

: regardez le stream pendant 15 minutes Primogem x20 : regardez le stream pendant 30 minutes

: regardez le stream pendant 30 minutes Mora x20000 : regardez le stream pendant 45 minutes

: regardez le stream pendant 45 minutes Essence sanctifiante x4 : regardez le stream pendant 1 heure

: regardez le stream pendant 1 heure Leçons du héros x3 : regardez le stream pendant 1 heure 30 minutes

©Twitch

Rappelons que ces nouveaux peuvent être obtenus aussi bien sur PC, que consoles ou mobiles. Pour mettre la main dessus c’est très simple. Attention cependant, il vous faudra effectuer la manipulation et récupérer vos cadeaux avant le 3 février 2026. Voici la démarche à suivre pour récupérer ces contenus gratuits de Genshin Impact :

Allez sur le site d’Hoyoverse et liez votre compte Twitch

Suivez les instructions pour lier les deux comptes

Regardez vos streamers favoris jouer à Genshin Impact pendant au moins 1h30 pour obtenir l'intégralité des contenus Note importante : il faut que le, ou la streameuse ait le « Drорѕ Aсtіvéѕ » dаnѕ lа dеѕсrірtіоn dе ѕа сhаînе.

Une fois les heures de visionnage atteintes, vous recevrez une notification.

Connectez-vous à votre compte Hotoverse sur PC ou consoles pour recevoir les récompenses

Vous pourrez suivre votre progression dans la page d’inventaire des Drops. Il ne faudra en revanche pas oublier de réclamer vos contenus gratuits de Genshin Impact sur cette même page, autrement ils disparaîtront. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur l'icône de votre profil sur Twitch, puis de vous rendre dans « Drops et récompenses ».

Source : Twitch