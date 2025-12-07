L’année 2025 touche à sa fin et Genshin Impact a su garder le cap malgré une année mouvementée. Le free-to-play n’a cessé de s’améliorer grâce à ses mises à jour régulières. Cinq ans après sa sortie, le MMO chinois continue de fédérer une communauté fidèle, grâce à de nouveaux personnages, événements, modes de jeu et pans d’histoire. MiHoYo a toujours su comment garder ses joueurs, notamment en les récompensant généreusement, que ce soit en jeu ou ailleurs. De nouveaux contenus gratuits sont désormais disponibles pour Genshin Impact.

Encore des contenus gratuits pour Genshin Impact

Amazon et MiHoYo ne cessent de gâter les joueurs, peu importe leur plateforme de prédilection. En effet, les deux géants s’associent souvent pour offrir des récompenses gratuites à la communauté, grâce aux célèbres Twitch Drops. Le principe, vous le connaissez : il suffit de regarder des streamers agréés jouer à Genshin Impact pendant un certain temps, et en retour, vous obtenez des contenus gratuits à utiliser en jeu. Pas de panique, il n’est pas nécessaire de rester rivé devant l’écran, vous pouvez tout aussi bien laisser la diffusion tourner en tâche de fond pendant que vous jouez ou que vous vaquez à vos occupations. Et pas besoin de se limiter à un seul créateur non plus, Twitch comptabilise toutes vos vues. Voici donc les contenus gratuits que vous pouvez récupérer pour Genshin Impact, ainsi que les conditions pour en profiter :

Geodes of Replication x160 : regardez le stream pendant 15 minutes

: regardez le stream pendant 15 minutes Primogem x20 : regardez le stream pendant 30 minutes

: regardez le stream pendant 30 minutes Mora x20000 : regardez le stream pendant 45 minutes

: regardez le stream pendant 45 minutes Essence sanctifiante x4 : regardez le stream pendant 1 heure

: regardez le stream pendant 1 heure Leçons du héros x3 : regardez le stream pendant 1 heure 30 minutes

©Twitch

Ces contenus gratuits peuvent ainsi être obtenus aussi bien sur PC, que mobile ou consoles. Pour les obtenir, c’est simple comme tout. Attention toutefois, vous devrez faire la manipulation, puis récupérer vos cadeaux avant le 23 décembre 2025. Voici la démarche à suivre pour récupérer ces contenus gratuits de Genshin Impact :

Allez sur le site d’Hoyoverse et liez votre compte Twitch

Suivez les instructions pour lier les deux comptes

Regardez vos streamers favoris jouer à Genshin Impact pendant au moins 1h30 pour obtenir l'intégralité des contenus Note importante : il faut que le, ou la streameuse ait le « Drорѕ Aсtіvéѕ » dаnѕ lа dеѕсrірtіоn dе ѕа сhаînе.

Une fois les heures de visionnage atteintes, vous recevrez une notification.

Connectez-vous à votre compte Hotoverse sur PC ou consoles pour recevoir les récompenses

Vous pourrez suivre votre progression dans la page d’inventaire des Drops. Il ne faudra en revanche pas oublier de réclamer vos contenus gratuits de Genshin Impact sur cette même page, autrement ils disparaîtront. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur l'icône de votre profil sur Twitch, puis de vous rendre dans « Drops et récompenses ».