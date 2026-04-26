A peine la nouvelle mise à jour annoncée que miHoYo offre plein de contenus gratuits à l’ensemble des joueurs de Genshin Impact. On vous explique comment les récupérer.

Six ans après sa sortie initiale, Genshin Impact continue de fédérer une importante communauté, ce notamment grâce à ses mises à jour majeures. La prochaine a justement été tout fraîchement annoncée et ajoutera Snezhnaya, la prochaine grande région particulièrement attendue des fans, le 12 août 2026. Cela marquera également l’aboutissement d’intrigues remontant au lancement du jeu, notamment quant au destin des six Gnosis, qui sera enfin dévoilé. Et pour célébrer ce festival d’annonces, du nouveau contenu gratuit est disponible pour Genshin Impact.

Plein de contenus gratuits pour tous les joueurs de Genshin Impact

MiHoYo gâte régulièrement sa communauté à l’aide de codes de contenus gratuits, qui accompagnent systématiquement l’annonce de chaque nouvelle mise à jour. A cela s’ajoutent les packs réservés aux membres du PS Plus ou du Xbox Game Pass. Et quand ce n’est rien de tout ça, c’est sur Twitch que ça se passe. La plateforme et le géant chinois s’associent en effet régulièrement afin d’offrir tout un tas de bonus et autres contenus gratuits pour Genshin Impact. Le concept est simple, il suffit de regarder des diffusions du jeu pendant un temps donné, sachant qu’il est tout à fait possible de laisser le stream tourner en tâche de fond et de regarder plusieurs streamers en plusieurs temps. Voici donc les contenus gratuits que vous pouvez récupérer pour Genshin Impact, ainsi que les conditions pour en profiter :

Geodes of Replication x160 : regardez le stream pendant 15 minutes

: regardez le stream pendant 15 minutes Primogem x20 : regardez le stream pendant 30 minutes

regardez le stream pendant 30 minutes Mora x20000 : regardez le stream pendant 45 minutes

: regardez le stream pendant 45 minutes Essence sanctifiante x4 : regardez le stream pendant 1 heure

: regardez le stream pendant 1 heure Leçons du héros x3 : regardez le stream pendant 1 heure 30 minutes

©Twitch

Pour mettre la main sur ces contenus gratuits de Genshin Impact il vous suffira de suivre la manipulation suivante avant le mardi 285 avril à 5h59 :

Allez sur le site d’Hoyoverse et liez votre compte Twitch

Suivez les instructions pour lier les deux comptes

Regardez vos streamers favoris jouer à Genshin Impact pendant au moins 1h30 pour obtenir l'intégralité des contenus Note importante : il faut que le, ou la streameuse ait le « Drорѕ Aсtіvéѕ » dаnѕ lа dеѕсrірtіоn dе ѕа сhаînе.

Une fois les heures de visionnage atteintes, vous recevrez une notification.

Connectez-vous à votre compte Hotoverse sur PC ou consoles pour recevoir les récompenses

Rappelons, comme toujours, que vous pouvez suivre votre progression depuis la page d’Inventaire des Drops. Il sera cependant impératif de ne pas oublier de réclamer vos contenus gratuits de Genshin Impact sur cette même page, sans quoi vous aurez fait tout ça pour rien. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur l'icône de votre profil sur Twitch, puis de vous rendre dans « Drops et récompenses ».

Source : MiHoYo