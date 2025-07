Décidément, l’actualité autour de Genshin Impact ressemble quelque peu à un ascenseur émotionnel depuis quelques mois. En effet, si les dernières nouvelles concernant l’arrivée prochaine de la version 6.0 n’ont pas manqué de réjouir les fans du titre de MiHoYo, d’autres, au contraire, ont pu en décevoir certains. C’est notamment le cas pour toutes les nouvelles concernant le casting du jeu, qui s’est récemment séparé des doubleurs originaux de Kinich et Paimon. Et malheureusement, il s’avère que ce n'est pas encore terminé.

Genshin Impact perd une autre de ses voix

Et pour cause, alors que la version 5.8 de Genshin Impact vient tout juste d’être lancée par MiHoYo, l’actrice prêtant sa voix au personnage de Sucrose, Valeria Rodriguez, a officialisé le fait qu’elle avait bel et bien été recastée. Cela confirme ainsi les rumeurs qui tournaient depuis quelques jours sur Reddit, où une image avait révélé que le personnage était désormais doublé par une autre personne dont on ignore encore l’identité. Et comme dans le cas de Paimon, cela pourrait alors être lié aux désaccords exprimés par Rodriguez suite au recast de Kinich.

En l’état, cela ne reste toutefois que de la pure spéculation puisqu’à ce stade, ni elle, ni MiHoYo n’ont évoqué les raisons de ce changement. L’actrice a néanmoins quand même tenu à prendre la parole pour remercier les fans de Genshin Impact pour leur soutien durant toutes ces années. « Pour tous les fans de Sucrose qui ont aimé mon travail, qui m’ont suivi depuis la sortie, qui m’ont soutenue et qui continuent à soutenir mes nouvelles entreprises- merci » a-t-elle notamment écrit sur X, en confirmant au passage avoir d’autres projets sous le coude.

La communauté partagée

« Merci aux fans bienveillants et réfléchis de Genshin Impact qui sont prêts à s’engager sérieusement et intelligemment. Merci aux fans qui m’ont déjà contacté ou qui me contactent maintenant. Je vais très bien » assure-t-elle. « Je suis heureuse d’avoir pu apporter de la joie à tant de gens et d’avoir vu tant de sourires de mes propres yeux ». De bien jolis mots qui signent la fin d’un chapitre de sa carrière donc, même si l’aventure Genshin Impact continue tout de même pour son personnage. Reste maintenant à savoir si l’on découvrira bientôt l’identité de celle qui la remplace. L'annonce ne manque en tout cas de polariser la communauté, qui est plus divisée que jamais sur le sujet. La partie la plus vocale n'a pas supporté que l'actrice exprime ouvertement son désaccord avec la politique de MiHoYo concernant le recast des acteurs, tandis qu'une autre lui affiche tout son soutien.