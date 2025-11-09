2025 aura une nouvelle fois été une année mouvementée pour Genshin Impact. En dépit des diverses polémiques, le jeu free-to-play a continué à s’améliorer mois après mois. Cinq ans après sa sortie, le MMO chinois conserve une communauté fidèle, galvanisée par les mises à jour, nouveaux personnages et événements réguliers. MiHoYo maîtrise l'art de maintenir l'intérêt autour de son gatcha phare, et cela passe parfois par des récompenses offertes à l’ensemble des joueurs.

Des contenus gratuits pour Genshin Impact

MiHoyo et Amazon poursuivent leur collaboration. Comme à chaque mise à jour importante ou événement marquant, les joueurs peuvent récupérer des récompenses gratuites grâce aux Twitch Drops. Le principe est simple : il suffit de regarder des streamers agréés jouer à Genshin Impact pendant un temps donné pour obtenir des récompenses en jeu. Rappelons toutefois qu’il n’est pas nécessaire de rester constamment devant l'écran pour valider le temps de visionnage. Vous pouvez tout à fait laisser la diffusion tourner en arrière-plan pendant que vous jouez. Il n’est également pas indispensable de tout regarder d’un coup ou de vous limiter à un seul créateur de contenu, Twitch comptabilise absolument tout. Voici donc les cadeaux pour Genshin Impact que vous récupérez via les Twitch Drops, ainsi que les conditions pour les obtenir :

Geodes of Replication x160 : regardez le stream pendant 15 minutes

: regardez le stream pendant 15 minutes Primogem x20 : regardez le stream pendant 30 minutes

: regardez le stream pendant 30 minutes Mora x20000 : regardez le stream pendant 45 minutes

: regardez le stream pendant 45 minutes Essence sanctifiante x4 : regardez le stream pendant 1 heure

: regardez le stream pendant 1 heure Leçons du héros x3 : regardez le stream pendant 1 heure 30 minutes

Pour obtenir ces beaux cadeaux, que ce soit sur PC ou consoles, c’est simple comme bonjour. Attention toutefois, vous n’aurez que jusqu’au 11 novembre 2025 à 4h59, heure française. Voici la démarche à suivre pour récupérer ces contenus gratuits de Genshin Impact

Allez sur le site d’Hoyoverse et liez votre compte Twitch

Suivez les instructions pour lier les deux comptes

Regardez vos streamers favoris jouer à Genshin Impact pendant au moins 1h30 pour obtenir l'intégralité des contenus Note importante : il faut que le, ou la streameuse ait le « Drорѕ Aсtіvéѕ » dаnѕ lа dеѕсrірtіоn dе ѕа сhаînе.

Une fois les heures de visionnage atteintes, vous recevrez une notification.

Connectez-vous à votre compte Hotoverse sur PC ou consoles pour recevoir les récompenses

Pour mémoire, il est possible de suivre votre progression dans la page d’inventaire des Drops. Cependant, n’oubliez pas de réclamer vos contenus gratuits de Genshin Impact sur cette même page, sans quoi ils vous passeront sous le nez. Il vous suffit de cliquer sur l'icône de votre profil sur Twitch, puis de vous rendre dans « Drops et récompenses ».

