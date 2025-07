Les choses s’accélèrent grandement du côté de Genshin Impact, qui multiplie les grosses annonces depuis quelques jours. En effet, alors que miHoYo vient tout juste de lever le voile sur la mise à jour 5.8 de son gacha, l’heure est d’ores et déjà venue pour le studio de préparer le terrain pour ce qui viendra ensuite. En d’autres termes : la version 6.0 du jeu, qui marquera alors le début d’un nouvel arc pour Genshin Impact, avec l’introduction d’une nouvelle région à explorer et d’une flopée de personnages inédits à rencontrer.

Des personnages de la version 6.0 de Genshin Impact dévoilés

C’est d’ailleurs précisément de cela dont il est question aujourd’hui puisque sans crier gare, miHoYo a dévoilé hier une grosse vidéo destinée à mettre en scène le casting de cette future mise à jour de Genshin Impact. Baptisée « Song of the Welkin Moon Teaser: Moonlit Ballad of the Night », celle-ci présente alors pas moins de douze nouveaux personnages dont on pourra croiser la route dans les contrées de Nod-Krai :

Nicole Reeyn de l'Hexenzirkel, alias N

Varka

Jahoda

Ineffa

Durin

Sandrone, Exécutrice des Fatui, nom de code « Pantin »

Nefer

Kyryll Chudomirovich Flins

Columbina, Dame de la lune

Alice de l'Hexenzirkel, alias A

Albedo

Nomade

Une bien belle liste donc, à laquelle viendront également s’ajouter Aino et Lauma, introduits en amont de leur côté au travers de la mise à jour 5.8. Notons d’ailleurs que cela permet enfin de mettre des visages sur des noms évoqués dans le lore du jeu depuis des années, à l’instar de Varka et Alice par exemple. Autant dire que cela n’augure que du bon pour la suite de Genshin Impact, qui pourrait bien prendre un tournant majeur sur le plan narratif.

Lancement imminent pour la mise à jour 5.8

Pour finir, rappelons que si la mise à jour 6.0 ne dispose pas encore de date de sortie à l’heure actuelle, miHoYo a d’ores et déjà confirmé qu’elle devrait être lancée aux alentours du cinquième anniversaire de Genshin Impact. Soit dans le courant du mois de septembre, très probablement. Avant cela, dès le 30 juillet prochain, les joueurs pourront néanmoins se délecter de tous les contenus inédits annoncés pour la version 5.8, qui introduira notamment le personnage d’Ineffa, une nouvelle zone de jeu, des mini-jeux inédits et plus encore.