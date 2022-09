C'est donc officiel, un anime Genshin Impact allait voir le jour, et cerise sur le gâteau c'est un gros studio qui va s'en occuper. En effet, MiHoYo précise que c'est le studio Ufotable qui sera sera aux commandes de ce projet pour le moins ambitieux.

Genshin Impact oui mais en animé !

Si ce nom ne vous dit rien, sachez que c'est à eux que l'on doit l'adaptation de Demon Slayer mais aussi les séries Fate/Stay Night et Tales of. Bref, une équipe qui n'a plus rien à prouver et qui a suffisamment de bagage pour s'occuper dignement de Genshin Impact. Comme une nouvelle n'arrive jamais seule, vous pouvez profiter de la très belle vidéo disponible ci-dessus dans cette news. N'est ce pas merveilleux ?

L'Anime n'a pas encore de date de sortie.

Aussi quelques nouvelles du jeu vidéo

Lors de l'événement qui fut organisé par MiHoYo, nous avons pu connaitre aussi des détails sur Genshin Impact version 3.1. La plus grosse nouveauté étant l'ajout de la région d'une région à Sumeru, une zone désertique qui accessible pour l'exploration et divers quêtes.

Cette vidéo dévoile deux qêtes d’Archon qui seront disponibles dans cette mise à jour. L'occasion de visiter à travers elles le village d’Aaru et de rencontrer deux nouveaux protagonistes à savoir Cyno et Candace. On notera aussi l'ajout d'un nouveau boss avec le Dragon cataclysmique.

Enfin, les éveloppeurs ont à teasé le futur du jeu. Pour la version 3.3, un jeu de cartes sera intégré au sein de du JRPG. Il est pour l’instant en pleine phase de test. La version 3.1 de Genshin Impact sortira le 28 septembre sur toutes les plateformes,