La prochaine mise à jour de Genshin Impact s’annonce déjà comme un rendez-vous incontournable. Pas de nouvelle région cette fois, mais un personnage gratuit !

La prochaine mise à jour de Genshin Impact arrive bientôt. Prévue pour le 22 octobre 2025, la version 6.1 ne proposera pas de nouvelle zone à explorer. Mais elle compense avec un lot d’événements, un nouveau personnage cinq étoiles… et un héros offert à tous les joueurs. Cela vient de leaker via la version beta.

Un cadeau pour tous sur Genshin Impact

Bonne nouvelle pour les fans de Sumeru. En participant à l’événement principal de la 6.1 de Genshin Impact, chacun pourra obtenir Collei sans dépenser le moindre vœu. L’archère Dendro quatre étoiles fait ainsi son retour. Certes, elle n’est pas le support le plus puissant de sa catégorie. Mais elle reste utile dans certaines équipes, notamment avec les réactions Hyperbloom ou aux côtés de Clorinde dans les compositions Aggravate. C’est aussi une manière pour HoYoverse de rendre son gacha plus accessible, après avoir déjà offert des constellations gratuites et du matériel d’ascension lors des derniers événements.

La mise à jour 6.1 de Genshin Impact mettra en avant plusieurs visages connus et un nouveau venu. Nefer, catalyseur Dendro cinq étoiles, sera la grande nouveauté du patch. Mais il faudra aussi compter sur le retour de Furina, Arlecchino et Zhongli, qui devraient attirer de nombreux joueurs. Les rumeurs vont même plus loin : Arlecchino jouerait un rôle majeur dans la suite de la quête de l’Archonte. De quoi renforcer l’intérêt des bannières et l’attente autour de cette mise à jour de Genshin Impact.

Collei

Pas de nouvelle zone, mais du contenu à la pelle

Contrairement à la version 6.0 de Genshin Impact qui avait ouvert Nod-Krai, la 6.1 ne proposera pas de nouvelle région. Moins de cartes à explorer, donc moins de Primogems à récupérer. Mais HoYoverse mise sur des activités variées pour compenser.

Le fameux événement phare occupera le devant de la scène, avec Collei en récompense. En parallèle, une bêta ouverte baptisée Miliastra Wonderland viendra tester de nouvelles mécaniques. Et comme chaque année, l’anniversaire du jeu apportera ses bonus habituels, dont des ressources déjà prêtes pour monter ses personnages.

