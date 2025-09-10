Du grand changement s'augure dès aujourd'hui dans Genshin Impact. À cette occasion, un nouvel événement débute avec de belles récompenses à la clef. Nous vous expliquons tout.

La rentrée arrive aussi dans Genshin Impact ! Le gacha hyper populaire de miHoYo et HoYoverse poursuit ses mises à jour en passant à la version 6.0. C'est un moment que les fans attendaient depuis longtemps. Les équipes de développement le savent bien et ont décidé de fêter ce passage comme il se doit. C'est pourquoi elles vous convient à un nouvel événement qui vous permettra de renforcer votre équipe comme il se doit.

Un événement étoilé à souhait dans Genshin Impact

Nous y sommes enfin ! Genshin Impact accueille aujourd'hui sa version 6.0 (Luna I). Compte tenu de l'aura qui ne faiblit autour du titre, sa communauté promet d'être au rendez-vous. Qui plus est, elle pourra ainsi découvrir toutes ses nouveautés, mais aussi prendre part au nouvel événement spécial qui démarre lui aussi ce mercredi 10 septembre pour s'étendre jusqu'au 1er décembre 2025.

Lancez-vous dans l'événement « Forger son caractère et son chemin ». Celui-ci marque une première pour Genshin Impact en permettant aux Voyageuses et Voyageurs de débloquer un Stella fortuna gratuite pour une sélection de personnages de rang 5 étoiles. C'est ce que beaucoup réclamaient depuis longtemps !

Suivant un cycle de 12 semaines, le nouvel événement de Genshin Impact demande aux joueuses et joueurs de remplir un objectif d'entraînement hebdomadaire. Chacun permet de gagner des items, comme la Couronne de la sagesse, des élixirs sanctifiants ou encore de la poussière d'illumination.

Une fois que vous terminez au moins 8 de ces « petits » objectifs, vous remporterez une constellation gratuite pour un personnage 5 étoiles au choix, à raison d'une seule par personnage et à condition que vous le possédiez déjà. Liste en comprend 18 exclusifs et 7 issus des vœux permanents :

Albedo

Ayaka

Ayato

Baizhu

Cyno

Dehya

Diluc

Eula

Ganyu

Hu Tao

Itto

Jean

Keqing

Klee

Kokomi

Mona

Nilou

Qiqi

Shenhe

Tartaglia

Tighnari

Wanderer

Xiao

Yae Miko

Yoimiya

Malheureusement, les Archons et certains héros post-4.0 ne sont pas encore inclus. Cela dit, HoYoverse promet de les inclure dans les futurs cycles de cette événement permanent périodique. D'ailleurs, notez que les Stella fortuna obtenus pendant un cycle ne se reportent pas sur le suivant. Ce nouveau système devrait permettre d'obtenir jusqu'à 4 Constellations gratuites par an, ce qui représente un gain très intéressant pour booster votre équipe dans Genshin Impact. Alors, soyez au rendez-vous !

© miHoYo / HoYoverse.