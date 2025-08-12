Avec sa version 6.0, Genshin Impact introduira de nombreux changements à l’expérience pour les joueurs. L’un d’eux vient tout juste de leaker, et il va sans doute faire des heureux.

Maintenant que la version 5.8 de Genshin Impact est arrivée, c’est tout naturellement vers la version 6.0 que tous les regards commencent progressivement à se tourner. Il faut dire aussi qu’avec sa prochaine mise à jour, le gacha entamera une nouvelle étape de son histoire, avec de nombreux changements à la clé. Nouvelle région à explorer, nouveaux personnages, le titre de miHoYo ne manquera pas d’arguments pour pousser les joueurs à continuer l’aventure, et nous sommes encore loin d’être au bout de nos surprises.

Genshin Impact va faire évoluer son Battle Pass

Car comme nous le découvrons aujourd’hui grâce à Kuroo, la version 6.0 de Genshin Impact s’accompagnera également d’une refonte du Battle Pass, qui sera sans doute très appréciée de la part des fans du jeu. La raison ? Elle permettra par exemple de faire progresser ses personnages sans avoir à passer par la collecte de spécialités locales, tandis que les joueurs pourront aussi désormais choisir leurs récompenses. Et ce ne sont là que deux nouveautés parmi tant d’autres, puisque Genshin Impact introduira également de nouveaux items pour l’occasion.

Dans le lot se trouvent alors notamment la « Poussière d’illumination », qui permettra aux joueurs de changer leurs artefacts, tandis que l’« Élixir sanctifiant » permettra quant à lui d’en fabriquer de nouveaux. C’est toutefois naturellement la version Premium, et donc payante, du Battle Pass de Genshin Impact qui bénéficiera le plus de cette refonte. À ce titre, le pack Hymne Gnostique, proposé au tarif de 9.99$, risque d’ailleurs de rencontrer un grand succès auprès des joueurs du titre de miHoYo. Voici son contenu :

680 Primogems

1 Poussière d’illumination

1 Élixir sanctifiant

4 Destins entremêlés

4 Résines fragiles

7 Guides d’un voyage

1 arme Battle Pass

15 spécialités locales

1 620 000 Mora

159 Esprits du héros

324 minerais d’amélioration mystique

45 Essences sanctifiantes

Une présentation officielle reste attendue

S’il vous fallait encore la preuve que la version 6.0 va marquer un grand changement dans l’expérience Genshin Impact, vous l’avez. Reste maintenant à attendre davantage d’informations officielles de la part de miHoYo, qui ne s’est pas encore exprimé sur le sujet. Cela dit, cela ne devrait désormais plus trop tarder, puisque la prochaine mise à jour de Genshin Impact est attendue pour le 10 septembre prochain. On peut donc probablement s’attendre à une prise de parole dans les prochains jours, peut-être même lors de l’Opening Night Live de la Gamescom le 19 août.