Genshin Impact s'apprête à passer à la version 5.6. Or, cette mise à jour pourrait s'accompagner d'une excellente surprise pour de très nombreux fans.

L'attente de la communauté Genshin Impact est sur le point de toucher à sa fin ! Chaque nouvelle mise à jour du gatcha de miHoYo est toujours un grand moment, porteur de nouveautés de toutes sortes. En l'occurrence, c'est la version 5.6 du jeu qui est imminente. Elle se déploira demain, mercredi 7 mai 2025, au terme d'une maintenance de 5 heures. Les joueuses et joueurs replongeront ainsi dans la première région, celle de Mondstadt. Pour l'occasion, un retour qui devrait beaucoup plaire semble se confirmer.

Comme un son familier dans Genshin Impact 5.6

Cela fait un moment que les joueuses et joueurs de Genshin Impact déplore des changements malencontreux pour leur jeu de cœur. Cela concerne tout particulièrement le doublage en anglais. En raison des désaccords entre le syndicat SAG-AFTRA et le studio chinois, plusieurs membres du casting anglophone ont été contraints de se mettre en retrait depuis la version 5.1. Puis, nous en sommes arrivés au premier remplacement officiel d'une vois sur un personnage, Kinich ayant dit adieu à John Patneaude au profit de l'acteur Jacob Takanashi qui intervient depuis le Japon.

Toutefois, la mise à jour 5.6 de Genshin Impact pourrait bien changer la donne pour certains. Le retour à Mondstadt s'accompagnera forcément de celui de plusieurs personnages emblématiques. Parmi eux, les fans comptent sur la présence de Venti. Cela fait un moment qu'ils n'ont pas croisé le fameux barde dont on fait la rencontre en tout début d'aventure. Or, la comédienne qui le double dans sa version anglaise pourrait avoir teasé une belle nouvelle pour la communauté de joueuses et joueurs.

De fait, dans une réponse à une fan qui souhaite son retour, la comédienne ne laisse que peu de place au doute : « Si tu attends juuuuste un petit peu, je crois que Venti pourrait miraculeusement retrouver sa voix dans la 5.6 ». On se doute qu'Erika Harlacher-Stone ne peut pas confirmer ce genre de nouvelle officiellement. Néanmoins, elle sous-entend bien qu'un accord aurait été trouvé avec les équipes de Genshin Impact. Voilà peut-être un premier pas vers le comeback tant espéré des voix iconiques de plusieurs personnages phares du jeu, dans la nouvelle version, la 5.7, ou les suivantes.

© Pap22 sur Reddit.