Entre le succès de Black Myth Wukong et l’attente qui entoure Phantom Blade Zero, il est clair que les productions chinoises ont pris une place de plus en plus importante dans le cœur des joueurs ces dernières années. Et cela tombe bien, puisque la Chine n’entend pas s’arrêter là. Blood Message, Sea of Remnants, les annonces de titres destinés à s’attirer les faveurs du public occidental ne cessent de se multiplier. Et on en a encore une fois la preuve avec GeniGods Nezha, qui se présente d’ores et déjà comme le « God of War chinois ».

Voici GeniGods Nezha, un nouvel action-RPG chinois à surveiller

Développé par GeniGods Lab, studio auquel on doit le jeu mobile My Hero Academia: The Strongest Hero, ce nouvel action-RPG attendu pour 2027/2028 sur PS5 et PC nous promet en effet une expérience solo de très haut calibre sur fond de mythologie. Dans GeniGods Nezha, nous incarnerons Nezha, une humaine créée à partir d’eau et d’argile par la déesse Nüwa, qui lui donna son cœur peu avant sa mort. Un destin peu commun, donc, que les développeurs décrivent comme tragique dans le sens où celui-ci était scellé avant même sa naissance.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Nezha est décrite comme la « Kratos chinoise », qui doit conjuguer avec un destin qui lui a été imposé par les dieux contre sa volonté. Celle-ci ne sera toutefois pas seule dans cette aventure : GeniGods Nezha sera également marqué par la présence d’autres héros mythiques, tels que Yi et Yu le Grand, qui l’aideront dans sa quête pour sauver le monde d’une nouvelle destruction. Une destruction notamment due à la mort de Pangu, un être primordial de la mythologie chinoise dont l’âme aspire à la résurrection.

Comparé par GeniGods Lab à God of War 3 en termes de gameplay, GeniGods Nezha promet une aventure au rythme intensif mêlant action et stratégie. Il sera alors notamment question de nombreux combats contre de puissantes divinités, dont les corps « aussi imposants que des montagnes » serviront de terrain de jeu. Et pour s’en défaire, le joueur pourra à la fois compter sur différents combos terrestres et aériens, mais aussi sur les pouvoirs de Nezha, qui permettront d’adapter sa stratégie directement au cœur de l’action.

Une expérience colossale et ambitieuse

Avec une durée de vie annoncée de 24h pour l’histoire, et de 75h pour les plus complétistes, GeniGods Nezha promet ainsi d’ores et déjà une expérience des plus complètes. Une expérience qui, ses créateurs l’assurent, ne sera pas en monde ouvert mais plutôt axée autour de différents hubs avec de nombreux contenus annexes. Notons enfin que le jeu est développé sous Unreal Engine 5.7, et qu’il comprendra un cycle jour/nuit, une météo dynamique, des environnements destructibles et des expressions faciales dignes de The Last of Us Part 2 selon GeniGods Labs.

