Nvidia annonce que tous les joueurs peuvent dès à présent précommander l'offre GeForce NOW RTX 3080. Pour mémoire, le constructeur va donc améliorer considérablement le hardware disponible via son service de Cloud Gaming en proposant l'équivalent Cloud des RTX 3080. La nouvelle génération RTX à portée de main.

Nvidia lance les hostilités

Les membres Founders et les membres Priority ont toujours accès à la précommande. D'ailleurs, les fameux membres fondateurs bénéficient toujours d'une réduction de 10 % sur le prix de l'abonnement. Ils peuvent effectuer une mise à niveau sans changer leurs avantages.

Coté nouveauté, les membres GeForce NOW RTX 3080 pourront donc profiter d'un streaming avec une résolution allant jusqu'à 1440p et 120 images par seconde sur PC et Mac, et 4K HDR à 60 FPS sur SHIELD TV, avec une latence promise comme étant ultra-faible.

6 mois de GeForce NOW

Les abonnements de 6 mois sont disponibles au prix de 99,99 euros et sont limités en nombre. Pour l'inscription il faut se rendre par ici. Notons tout de même que les précommandes ne seront facturées que lorsque l'abonnement GeForce NOW RTX 3080 sera disponible.

Reste à savoir si un peu plus tard il sera possible de prendre un abonnement au mois ou pour 3 mois. Comme ce fut le cas pour certaines des autres offres de Nvidia pour son service service de Cloud Gaming.