Après le long développement de Gears of War E-Day, son studio fait une promesse rassurante aux fans concernant le prochain jeu de la licence forte de Xbox.

Sept ans ont séparé Gears 5 et E-Day, qui a fait le choix plutôt risqué de proposer une préquelle, laissant l'histoire présente avec Kait et JD sur un effroyable cliffhanger qui n'aura peut-être jamais de suite. Rien n'est cependant moins sûr, puisque The Coalition et Xbox entendent visiblement parier gros sur cette licence phare, et maintenant qu'E-Day a posé des bases solides pour l'avenir de la série sur l'Unreal Engine 5, selon le directeur de son studio, on peut s'attendre à ce que le prochain jeu arrive bien plus rapidement, quelle que soit l'histoire qu'il racontera.

Un prochain Gears of War au développement nettement plus rapide qu'E-Day ?

S'il a fallu attendre sept longues années avant d'avoir un nouveau jeu Gears en la personne d'E-Day, c'est parce que The Coalition a absolument tout refait de zéro spécifiquement pour l'Unreal Engine 5, sans réutiliser aucun élément des précédents jeux sur la version antérieure du moteur d'Epic. Dans un entretien avec la BBC, le directeur du studio, Mike Crump, a répondu à une question relative à la suite de la licence.

À l'heure actuelle, The Coalition envisage en tout cas une suite à Gears of War E-Day, que Crump a qualifié d'« excellente base ». Maintenant que l'équipe dispose d'une banque fournie d'assets sous Unreal Engine 5, la conception d'un nouveau jeu sur la licence devrait ainsi, toujours selon Crump, « clairement pas prendre autant de temps qu'E-Day ».

Dans un autre contexte, la BBC a interrogé le directeur de The Coalition quant à de potentiels licenciements dans le cadre du sanglant « Reset » de Xbox si les résultats de Gears of War E-Day ne sont pas à la hauteur, d'autant plus suite au licenciement du directeur narratif, Juan Vaca et d'autres employés avant la sortie du jeu. « Ce que je dis à moi et mes équipes, c'est qu'il faut se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Ici, il faut se concentrer sur faire un jeu génial que les gens vont adorer, et je pense qu'on a réussi ».

© The Coalition/Xbox

Qu'attendre du prochain jeu de la licence de The Coalition ?

Pour l'heure, The Coalition se concentre sur le suivi post-lancement de Gears of War E-Day, et n'a pas l'air d'avoir encore de plans totalement arrêtés pour leur prochain jeu. Qu'il s'agisse d'une suite directe à E-Day ou à un retour au présent pour un canonique sixième épisode, rien n'est pour l'instant inscrit dans le sol de Sera. Si on se réfère au passé de la franchise, on peut toutefois s'attendre à un titre encore plus grand et ambitieux, maintenant que les bases sont là, permettant donc aux développeurs de vraiment se lâcher.

On peut d'ailleurs également espérer revoir dans le prochain jeu Gears sous Unreal Engine 5 plusieurs éléments que les développeurs qui ont créé E-Day ex-nihilo n'ont pas pu intégrer, comme plusieurs mécaniques emblématiques de Gears of War 2 tel que les boucliers humains/locustes, les duels de tronçonneuse et une plus grande variété d'armes. Même si le prochain jeu de The Coalition aura un temps de développement moins long, il faudra tout de même attendre quelques années pour le voir émerger.

Source : BBC