C’était un secret de polichinelle finalement et si tout n’était pas totalement vrai, Gears of War vient tout de même d’officialiser une annonce extrêmement attendue. Marcus, Dom et toute l'équipe vont revenir en grande pompe dans une nouvelle version de tout premier épisode et vont surtout poser leur flingue chez la concurrence : PlayStation. Comme si une bonne nouvelle ne suffisait pas, le jeu sera même gratuit pour des milliers de joueurs. C'est la belle vie.

Gears of War s'annonce sur PS5 avec une énorme surprise pour certains joueurs

Xbox vient d’annoncer l’arrivée imminente de Gears of War Reloaded, une version améliorée de la version déjà améliorée de Gears of War Ultimate Édition. Dans sa volonté d’étendre ses licences phare au plus grand nombre, Xobx annonce non seulement l’arrivée de ce nouveau remaster sur son écosystème, mais aussi sur celui de son désormais grand ami PlayStation.

Gears of War Reloaded sortira donc sur PS5, Xbox Series et PC, dont Steam, dès le 26 aout 2025, une sortie imminente donc. À noter que le jeu fera également une grosse surprise pour des millions de joueurs. En plus d'arriver directement sur le Xbox Game Pass, Reloaded sera dispo en tant que mise à jour gratuite pour tous les joueurs ayant acheté la version Ultimate avant l’annonce d’aujourd’hui. Une manière de remercier la fidélité de tout le monde. Et pour la frime, sachez que le jeu sera même crossplay. Ca tombe bien, puisqu'il n'y aura pas que la campagne à se mettre sous la dent.

La version ultime d'un classique Xbox

Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore cédé aux sirènes du premier épisode de la franchise, ils pourront découvrir le jeu dans son plus bel appareil avec une flopée d’améliorations graphiques, mais aussi dans son édition la plus complète à ce jour. Les joueurs PS5 qui accueilleront pour la première fois la licence sur leur machine pourront découvrir Gears of War en 4K jusqu’à 120fps. Le jeu embarquera également tous les bonus sortis à ce jour, notamment un nouvel acte pour la campagne principale et tout le contenu multijoueur.

Oui, contrairement à ce que laissaient penser les rumeurs, il y aura bien du multijoueur. Les vieux de la vieille l’ayant déjà écumé sur Xbox 360, One ou encore PC pourront vous le dire : c’est un excellent cru. Ici en plus avec Reloaded on profitera de tous les ajouts faits jusqu’ici à savoir des cartes multi en plus ou encore une vaste sélection de personnages jouables.

Reste maintenant à savoir si les autres épisodes suivront sur PS5. Alors que la saga s’apprête à fêter son 20e anniversaire en 2026, et qu’un nouvel opus, Gears of War E-Day, arrive prochainement, il se pourrait que l’on aille de surprise en surprise. On croise les doigts pour les quatre épisodes canoniques. Quoique même pour GOW Judgement en fait, même si ce dernier est un peu le mal aimé de la bande, la licence mérite clairement le détour.