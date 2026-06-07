Gears of War E-Day a ouvert le Xbox Showcase avec une séquence de gameplay vraiment énorme qui nous en a mis plein la vue ça promet d'être un carnage.

Si beaucoup de fans attendaient déjà un Gears 6, c'est finalement une préquelle qui débarque prochainement, mais ça s'annonce très prometteur. Gears of War E-Day était bien évidemment présent au Xbox Showcase même s'il à son propre rendez-vous après la conférence générale. L'occasion d'en découvrir davantage sur ce qui nous attend, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça tabasse.

Gears of War E-Day va mettre le paquet

GOW E-Day se déroule plus d'une dizaine d'années avant les évènements du premier jeu de la franchise. On retrouvera ce bon vieux Marcus accompagné de son ami de toujours, Dom. Ce nouveau Gears nous plongera en première ligne le jour où tout a basculé, lors de l'Émergence. C'est un évènement clé dans Gears of War, le jour de l'invasion des Locustes qui sont sortis de terre pour exterminer l'humanité. On découvrira enfin comment se sont déroulés les premiers jours de l'invasion et comment Marcus Phoenix a commencé à écrire sa propre légende.

Jusqu'ici, tous les Gears of War étaient de véritables monstres techniques et graphiques. À l'époque de la Xbox 360, c'était une claque monumentale, d'autant plus que le HD sortait lui aussi de terre. Les épisodes suivants n'ont fait que confirmer la place de la licence parmi les maîtres étalons graphiques, mais aussi comme fier représentant de la marque Xbox. Ce sont tous des TPS très cinématographiques, reposant sur un gameplay simple et efficace à base de couvertures et d'affrontements ultra violents, mais aussi des jeux à la mise en scène redoutable. Bien que tous ne se valent pas, la licence s'est imposée comme l'une des meilleures de son genre.

Gears of War E-Day a donc tout un héritage à porter, en devant nous en raconter les débuts, un sacré challenge. Mais ce nouvel aperçu du jeu nous laisse pour le moment très confiants, déjà visuellement. Gears of War E-Day est développé sous Unreal Engine 5 et qu'on se le dise, c'est hyper impressionnant.

En plus d'une séquence de gameplay généreuse, on a désormais une date de sortie officielle calée au 6 octobre 2026 sur Xbox Series, en exclusivité. La nouvelle stratégie de la marque Xbox est visiblement lancée.