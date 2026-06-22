L'émergence de Gears of War E-Day ce 6 octobre 2026 est symbolique à plus d'un titre. Elle permet d'une part de célébrer les 25 ans de la franchise, et de l'autre de marquer un premier pas de la part d'une entité Xbox en pleine restructuration (qui pourrait être très douloureuse pour de nombreuses personnes) vers le retour des exclusivités consoles, en tout cas pour les sorties majeures de ses studios. The Coalition a donc mis les petits plats dans les très grands et ses tripes à l'ouvrage pour garantir un retour fracassant de Marcus et Dom. Et cela va également se traduire par le grand retour d'une fonctionnalité qui va de paire avec la camaraderie inhérente aux soldats de la CGU.

Gears of War E-Day réunit de nouveau toute l'escouade pour quadrupler le plaisir

Cela fait déjà 25 ans que Gears of War, autrefois développé par Epic Games, a fait l'effet d'une bombe lumière dans le paysage vidéoludique, en popularisant notamment le shooter à la troisième personne dit « cover shooter », en assénant une magistrale baffe graphique et technique, et en proposant un univers à la fois bourrin à souhait, mais aussi résolument sombre. Les épisodes suivants n'ont fait que rendre la licence encore plus culte, pour connaître la consécration avec le troisième épisode, absolument meilleur en tous points, notamment s'agissant du jeu en coopération avec la possibilité de faire toute la campagne à 4 joueurs.

15 ans plus tard, Gears of War E Day entend renouer avec la grandeur des premiers jours, tant s'agissant d'une campagne plus intense, un multijoueur plus nerveux, et le retour d'une coopération au premier plan. Ce nouvel épisode va ainsi de nouveau permettre de traverser l'intégralité de sa campagne avec un groupe de 4 joueurs. Une fonctionnalité qui avait justement disparu sur Gears 4 et Gears 5.

« Je ne vais pas vous mentir, ça a été un investissement énorme. Nous avons pris la décision de proposer un mode coopératif à quatre joueurs afin de refléter l'essence même de Gears of War. Nos histoires mettent presque toujours en scène une équipe de quatre, et dès le départ on voulait qu'il soit possible d'incarner chacun des membres de l'escouade Bravo d'E-Day », a déclaré Matt Searcy, directeur créatif du jeu, dans une interview auprès de GamesRadar à ce sujet.

© The Coalition

Source : GamesRadar