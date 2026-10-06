Si de très nombreux joueurs se sont laissé séduire par la version deluxe du jeu et ont pu y jouer depuis plusieurs jours, pour le commun des mortels, Gears of War E-Day sort ce 6 octobre 2026 sur PC et en exclusivité console sur Xbox Series ainsi que dans le Xbox Game Pass. Les premiers retours sont massivement positifs, mais pour autant, le jeu a de petits soucis, notamment de stabilité. Il reçoit donc son premier gros patch le jour même de sa sortie pour en corriger le maximum, dont les problèmes les plus graves.

Que change le patch du 5 octobre 2026 de Gears of War E-Day ?

Gears of War E-Day est visuellement impressionnant et techniquement très propre, il n'y a pas à dire. Cependant, dans de rares cas, il pouvait y avoir quelques plantages qui pouvaient aller jusqu'à provoquer la coupure pure et simple du jeu, ou une surexcitation de la mémoire vive. Si le patch n'entre pas dans les détails, il semblerait que ces problèmes soient bel et bien réglés ou, tout du moins, en partie. The Coalition affirme avoir travaillé sur « diverses améliorations de la stabilité, des performances, de la compatibilité matérielle et des rapports d'erreurs dans l'ensemble de Gears of War E-Day ». Gageons que cela puisse résoudre la plupart des problèmes graves, ce qui pourrait bien sauver la mise à de nombreux joueurs concerner par ces crashs.

Le reste des correctifs déployés s'attaque à des erreurs de scripts qui pouvaient se lancer avant certains évènements, ou, au contraire, ne jamais fonctionner. On note également des optimisations du côté des services en ligne, ainsi que des ajustements pour les modes Horde et Versus en multijoueur, les deux autres gros morceaux du jeu avec la campagne. Voilà qui devrait assurer à ce Gears of War E-Day un lancement mondial dans les meilleures conditions. On vous laisse ici les notes de patch complètes.

Notes complètes du patch day one de GOW E-Day sur PC et Xbox Series

Stabilité et performances

Diverses améliorations de la stabilité, des performances, de la compatibilité matérielle et des rapports d'erreurs dans l'ensemble de Gears of War E-Day.

Services en ligne et multijoueur

Correction d'un problème qui bloquait certaines parties Versus Social sur l'écran « En attente de joueurs »

Amélioration de la gestion de l'authentification Xbox lorsque l'horloge du système diffère sensiblement de l'heure exacte

Correction de l'erreur « Bilefrog-Kalona », qui pouvait déconnecter un joueur en écran partagé après la mise en veille puis la reprise du jeu

Amélioration de la stabilité des sessions en ligne lors de l'accès aux informations de session

Campagne de Gears of War E-Day

Correction d'un problème qui permettait aux joueurs rejoignant une Campagne en cours de recevoir la progression du Journal de guerre et les récompenses de la Forge obtenues avant leur arrivée

Rectification d'un problème qui pouvait laisser les joueurs accrochés aux tourelles au début d'une cinématique ou d'une séquence de jeu

Correction d'un problème qui pouvait empêcher certains joueurs ayant rejoint une partie en cours de recevoir la progression attendue du Journal de guerre liée aux découvertes de la Forge

Acte 2, chapitre 2 : correction d'un problème qui pouvait empêcher l'objectif de se mettre à jour en entrant dans Allfather's Plaza après avoir terminé des activités ailleurs dans la mission

Toujours dans l'Acte 2, chapitre 2 : correction d'un problème qui pouvait faire apparaître l'arme lourde de l'objectif secondaire La Chute du Faucon Noir sans Vulcan

Acte 4, chapitre 1 : correction d'un problème qui pouvait empêcher certains objectifs secondaires de se lancer si les joueurs entraient dans la zone de l'objectif pendant le dialogue d'introduction

Toujours dans l'Acte 4, chapitre 2 : correction de l'une des causes empêchant l'objectif de défense de la centrale électrique de se valider une fois tous les ennemis visibles éliminés

Mode Horde Siege de Gears of War E-Day

Correction d'un problème qui pouvait empêcher la validation de certains objectifs de sécurisation en Siege Blitz

Rectification d'un problème qui pouvait empêcher l'hélicoptère d'extraction d'apparaître lors d'une mission Blitz sur Plaza Ruins

Mode Versus de Gears of War E-Day

Démolition : correction d'un problème qui pouvait bloquer une bombe en cours de désamorçage si un joueur était éliminé au moment où il lançait l'interaction

Interface