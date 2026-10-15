Disponible depuis le 6 octobre 2026 en exclusivité sur Xbox et PC, Gears of War E-Day marquait le grand retour de la licence avec une préquelle particulièrement réussie. Mais comme toute production, a fortiori orientée multijoueurs, le jeu n’était pas exempt de défauts et encore moins de bugs. The Coalition a ainsi déployé une nouvelle mise à jour majeure de Gears of War E-Day, apportant de nombreuses améliorations techniques, aussi bien en termes d’optimisation que de performances. On fait le point sur ce que change ce nouveau patch.

Qu'est-ce qui change avec la nouvelle mise à jour de Gears of War E-Day ?

Pas question, donc, pour le studio de laisser les problèmes techniques et les bugs gâcher les retrouvailles avec Marcus. Cette nouvelle mise à jour de Gears of War E-Day s’attaque ainsi à un large éventail de problèmes avec un accent particulièrement prononcé sur la stabilisation de l’expérience sur PC, Xbox et consoles portables. Sont notamment dans le viseur la gestion de la mémoire, les plantages remontés par les joueurs ou encore les baisses de performances au fil des longues sessions. La composante multijoueur n’est pas en reste avec ce patch de Gears of War E-Day, qui améliore également la connexion, les fonctionnalités sociales ou la protection anti-triche. Le studio Xbox en profite également pour apporter quelques correctifs à l’excellente campagne du jeu, notamment les bugs susceptibles de bloquer la progression, dont des combats de boss qui refusaient de se lancer et des séquences en écran partagé qui pouvaient couper court.

La nouvelle mise à jour de Gears of War E-Day améliore également le suivi des succès et du Journal de guerre, bien que certaines récompenses impactées par un bug devront être récupérées manuellement. Les amateurs de Horde Siege et de Versus ont également le droit à la fournée de correctifs, dont la fin des ennemis invisibles comme invincibles, les objectifs impossibles à valider et autres bugs gênants. Si cette nouvelle mise à jour de Gears of War E-Day n’apporte donc pas réellement de nouveautés, elle dégraisse déjà une bonne partie des problèmes signalés depuis le lancement du jeu. En voici la liste détaillée :

Notes de patch de la nouvelle mise à jour de Gears of War E-Day

À propos du placement en Versus classé

Nous avons lancé hier le Versus classé et avons vite remarqué un problème lié aux matchs de placement. Cela a classé certains joueurs dans la mauvaise division. Ce problème est désormais corrigé et les matchs de placement devraient désormais déterminer votre rang avec précision.

Améliorations de confort

Réduction de la taille du texte de diagnostic affiché en bas à gauche de l'écran.

Ajout d'une option permettant de désactiver les signaux sonores des objets à collectionner dans la Campagne de Gears of War E-Day.

Correctifs généraux pour Gears of War E-Day

Sur PC, Xbox et consoles portables, de nombreuses améliorations de la stabilité et de l'optimisation sur les configurations matérielles concernées ont été effectuées.

Plusieurs améliorations de la gestion de la mémoire pour corriger les plantages et les baisses de performances lors des longues sessions de jeu sur PC, Xbox et consoles portables.

Correction de plusieurs problèmes d'association de comptes et de connexion.

Correction de plusieurs problèmes liés au menu Social et à la liste d'amis.

Nouvelles améliorations de la protection anti-triche côté serveur.

Correction d'un problème empêchant certains paramètres pour daltoniens de s'afficher comme décrit.

En Campagne et en Horde Siege, correction de plusieurs problèmes empêchant certains mods d'arme de fonctionner comme décrit.

Campagne

Correction de plusieurs problèmes empêchant la progression de certaines parties du Journal de guerre et des succès d'être enregistrée. Les objets à collectionner manquants ne peuvent pas être réattribués automatiquement. Vous pourrez voir quels objets à collectionner leur manquent afin de les récupérer. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Les récompenses en jeu manquantes, comme les personnages et les titres obtenus en terminant la Campagne, ne peuvent pas être réattribuées automatiquement. Pour contourner ce problème, vous pouvez lancer une nouvelle campagne à partir d'une mission terminée et la rejouer pour obtenir à nouveau les récompenses manquantes. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.

Correction d'un problème empêchant l'enregistrement de la progression lors des sessions en coopération.

Résolution d'un problème en écran partagé empêchant l'ajout d'un second joueur dans le menu principal.

Correction d'un problème laissant les indications de points d'intérêt affichées à l'écran.

Résolution d'un problème affichant l'erreur « Joueurs hors de portée » lors de l'annulation d'un vote « Prêt ».

Correction d'un problème faisant que les exécutions interrompaient les réanimations.

Résolution d'un problème en écran partagé faisant perdre le contrôle aux joueurs après une interaction avec une cache de ravitaillement.

Correction d'un problème affichant le réticule du joueur dans la mauvaise couleur lorsqu'il visait la gueule d'un Bilefrog.

Correction d'un problème empêchant l'affichage des animations des fortifications à tourelle manuelle lorsqu'on rejoint une session en cours.

Acte 1

Chapitre 1 : correction d'un problème faisant apparaître des ennemis impossibles à tuer.

Acte 2 de Gears of War E-Day

Chapitre 1 : correction d'un problème en écran partagé empêchant les joueurs de progresser après une déconnexion.

Chapitre 1 : correction d'un problème empêchant le déclenchement de certains combats.

Acte 3

Chapitre 2 : correction d'un problème empêchant le boss de revenir dans la zone d'affrontement.

Chapitre 4 : correction d'un problème empêchant les armes de s'afficher correctement dans la cinématique et d'un problème empêchant les PNJ d'attaquer les ennemis à proximité.

Acte 4 de Gears of War E-Day

Chapitre 1 : correction d'un problème en écran partagé faisant perdre son écran au joueur 2 après la cinématique.

Chapitre 1 : correction d'un problème faisant apparaître un Wretch hors des limites de la carte et bloquant la progression.

Acte 5

Chapitre 2 : correction d'un problème bloquant les joueurs dans l'ascenseur.

Chapitre 4 : correction d'un problème empêchant toute interaction avec l'interrupteur du pont.

Horde Siege

Correction d'un problème empêchant l'équipement tactique du Médecin (Stim Vaporizer) de réanimer les alliés lorsque le modificateur Tir allié est actif.

Correction d'un problème rendant brièvement invisibles les ennemis sortant des trous d'émergence.

Résolution d'un problème empêchant les joueurs de changer de caméra de spectateur après leur mort.

Correction d'un problème rendant le « Corpser » impossible à tuer pendant un événement d'invasion.

Correction d'un problème permettant à deux escouades d'avoir le même objectif R.I.G. en même temps.

Résolution de plusieurs problèmes liés à l'événement d'invasion Scoria.

Correction de plusieurs problèmes liés à la séquence d'introduction des parties.

Correction d'un problème permettant aux joueurs d'installer des sentinelles mortier sur les fortifications à tourelle manuelle.

Résolution d'un problème faisant apparaître les joueurs avec des munitions manquantes.

Correction d'un problème bloquant les Boomers dans l'usine Armadillo sur la carte Prospect Bay.

Résolution d'un problème entraînant l'absence d'effets sonores lors de la réactivation de la cache de ravitaillement pendant un objectif de sécurisation.

Correction d'un problème empêchant les missions Horde Siege de se terminer si des membres de l'escouade quittaient la partie pendant l'extraction.

Résolution d'un problème faisant interférer les trous d'émergence avec l'emplacement des objectifs secondaires.

Correction d'un problème empêchant les joueurs d'interagir avec un R.I.G. endommagé pendant la phase de défense des objectifs de réparation.

Correction d'un problème faisant que les ennemis se regroupaient parfois au pied des échelles.

Versus de Gears of War E-Day

En Démolition, correction d'un problème empêchant d'interagir avec la bombe si elle était lâchée pendant la pose.

Correction d'un problème bloquant la bombe sur la carte Park en mode Démolition.

Correction d'un problème empêchant le Lancer Mk1 de tuer des ennemis au corps à corps.

En Démolition et en Crucible, correction d'un problème donnant la priorité aux armes à proximité plutôt qu'à l'objectif lorsque les joueurs tentaient d'interagir avec ce dernier.

Sur Skyward, correction d'un problème empêchant l'affichage de la jauge de rechargement actif de l'Arc Torque.

Correction d'un problème bloquant les joueurs dans le menu du profil en pleine partie.

Sur Xbox Series S, correction d'un problème empêchant l'affichage de la jauge de rechargement actif de plusieurs armes en Match à mort par équipe sur Precinct.

Sur Precinct, en Conquête, correction d'un problème permettant aux joueurs de contrôler des zones depuis l'extérieur de celles-ci.

Correction d'un problème permettant aux joueurs de passer à travers la carte en mourant.

Correction d'un problème permettant à un ennemi de tuer un joueur au corps à corps après avoir lui-même été tué par ce joueur au Gnasher.

Résolution d'un problème empêchant l'affichage des marqueurs de touche après un tir à la tête au Breechshot.

Correction d'un problème empêchant parfois l'obtention des rubans « Close Shave » et « Better Man » alors que les conditions étaient remplies.

Correction d'un problème permettant aux joueurs d'être étourdis par une grenade à commotion alliée.

Résolution d'un problème permettant aux joueurs de réanimer d'autres joueurs au-delà de la distance autorisée.

Correction d'un problème bloquant les joueurs sur place si le joueur qu'ils exécutaient se déconnectait pendant l'animation.

Correction d'un problème empêchant la disparition de la protection à l'apparition lors d'un tir à la hanche.

En Warpath, correction d'un problème déclenchant les prolongations alors que la zone était neutre et qu'une équipe menait.

Correction d'un problème empêchant les joueurs de tirer lorsque le tableau des scores était ouvert.

Résolution d'un problème faisant parfois apparaître les joueurs dans la mauvaise direction.

Correction d'un problème faisant clignoter Omen lorsqu'il était réanimé de l'état « à terre » avec une grenade Stim.

Source : Xbox