Gears of War E-Day a tout fraîchement été victime d'une attaque d'envergure par des hackers confirmée par ses développeurs et qui a impacté de nombreux joueurs.

Dans les dernières heures, de nombreux joueurs de Gears of War E-Day ont rapporté des problèmes de déconnexion intempestives en jouant en ligne, tant dans la campagne en coopération qu'en multijoueur. The Coalition, le studio en charge de l'exclusivité console Xbox Series, a officiellement confirmé que cela provenait d'une attaque DDoS des serveurs que certains attribuent à une « campagne de haine » envers le jeu.

Une attaque des serveurs de Gears of War E-Day qui empêche les joueurs de se connecter en ligne

Le studio The Coalition a confirmé que Gears of War: E-Day a fraîchement subi une attaque DDoS au cours du week-end. Dans une publication sur le compte X de la communauté Gears, le studio a expliqué que c'était la raison pour laquelle certains joueurs avaient du mal à se connecter ou à maintenir leur connexion sur le titre fraîchement sorti sur PC et Xbox Series.

« Plus tôt dans la journée, certains joueurs ont rencontré des déconnexions intermittentes, des problèmes de connexion ou d'autres perturbations de service sur Gears of War: E-Day. Ces problèmes provenaient d'attaques par déni de service distribué (DDoS) visant nos services en ligne » indique le message du compte X.com Gears Community.

A priori, l'attaque DDoS qui a affecté les serveurs de Gears of War E-Day est pour l'instant contenue. Il s'agit en effet d'un processus relativement facile à éliminer une fois repéré. The Coalition précise toutefois à la fin de son message que « Nos équipes continuent de surveiller cette activité et d'en atténuer les effets. Nous vous tiendrons informés en cas de changement significatif. Merci de votre patience et de votre compréhension ». Le plus gros du problème devrait donc être de l'histoire ancienne, mais prudence reste mère de sûreté.

Quelle pourrait être la raison derrière cette attaque ?

Cette attaque DDoS des serveurs de Gears of War E-Day survient cependant à un moment délicat du cycle de vie du dernier titre de The Coalition et l'une des sorties majeures de 2026 pour Xbox. Aux dernières nouvelles, E-Day aurait été un flop commercial avec seulement 250 000 exemplaires écoulés lors de sa première semaine, malgré des critiques élogieuses. Une estimation laisse toutefois entendre que le Xbox Game Pass aurait attiré 1,7 million de joueurs.

Quant aux raisons pour lesquelles Gears of War E-Day a pu faire l'objet d'une telle attaque, les options sont nombreuses. Depuis le récent « Reset » sanglant de Xbox impliquant des vagues massives de licenciement, qui pourraient d'ailleurs affecter The Coalition compte tenu des chiffres de vente a priori décevants d'E-Day, l'opinion publique à son égard n'est pas vraiment au beau fixe.

D'autres enfin dénoncent certains choix artistiques et narratifs de ce « reboot » de la franchise Gears of War, notamment concernant le traitement de personnages peu populaires. Ce qui amène des utilisateurs en réponse au message de Gears Community à dire que cette attaque DDoS ferait partie d'une « vulgaire campagne de haine ». Quoi qu'il en soit, le pire semble pour l'instant derrière The Coalition et les joueurs désireux de jouer à E-Day.

Source : Gears Community sur X.com