Les rumeurs s’intensifient autour de Gears of War. Un nouvel épisode, baptisé GoW : E-Day, serait en développement et prévu pour 2026. Une sortie avancée en 2025 reste possible, mais peu probable. En parallèle, une Collection, regroupant plusieurs anciens titres de la saga, pourrait bientôt voir le jour.

Une annonce attendue Gears of War lors du Xbox Showcase 2025 ?

D’après une source fiable, Microsoft préparerait l’annonce de cette compilation remasterisée Gears of War lors du Xbox Showcase 2025. La sortie serait prévue pour la même année. Mais la grande surprise viendrait du fait que la collection ne serait pas exclusive aux consoles Xbox.

En effet, selon cette fuite, Gears of War Collection arriverait également sur PS5, en plus des versions Xbox Series X/S et PC. Un choix stratégique qui montre une ouverture grandissante de Microsoft à l’idée de partager certaines licences emblématiques avec la concurrence.

Un retour aux origines ?

Concernant Gears of War: E-Day, les détails sont encore flous. Le jeu est prévu pour 2026, mais pourrait être avancé si le développement se déroule plus rapidement que prévu. Les premières spéculations évoquent un retour aux origines du conflit contre les Locustes, avec une ambiance plus sombre et intense. Un pari qui pourrait séduire les fans de la première heure.

Pour l’instant, il n’est fait mention d’aucun portage de la Collection ou de E-Day sur Nintendo Switch 2. La licence semble donc rester ancrée dans l’écosystème Xbox et PC, avec une ouverture limitée à la PS5 pour la compilation.

Si ces rumeurs se confirment, 2025 pourrait être une année importante pour la saga. Entre une compilation nostalgique et un nouvel épisode en préparation, la franchise s’apprête peut-être à retrouver une place de choix sur la scène vidéoludique. Le Xbox Showcase 2025 sera donc un événement à suivre de près ! Surtout si vous êtes fan.

Source : extas1s