Dans le monde du jeu vidéo, une annonce de recrutement permet de récupérer pas mal d'informations sur les projets à venir. Et il se pourrait bien qu'une très récente d'entre elle puisse donner un indice sur le futur de la saga Gears. En effet le studio canadien The Cohalition recherche un technicien spécialiste dans la motion capture.

L'intitulé est plutôt clair "Motion Capture Technician – Gears of War – The Coalition" et la description ne laisse que peu de doute :

The Coalition est un studio de développement Microsoft situé à Vancouver, au Canada. Nous sommes la maison officielle de la licence Gears of War, et notre objectif est de forger l'avenir d'IP et de repousser les limites des plateformes et des appareils de divertissement de Microsoft. Notre équipe est composée de créatifs et de techniciens talentueux issus de notre industrie et d'autres secteurs, qui travaillent ensemble pour satisfaire nos fans et dépasser les attentes de ce qui est possible.