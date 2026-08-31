Un triste événement a bouleversé l'édition 2026 de la Gamescom. Plusieurs développeurs indépendants se sont fait voler leur matériel, CD Projekt (Cyberpunk 2077) leur a apporté son soutien.

La Gamescom 2026 est supposée être un lieu de découverte et de partage, ainsi qu'un tremplin pour les développeurs présents. Sauf que cette année, un drame a touché plusieurs indépendants. Ryan Laley, solo dev de Mimic, est le premier a avoir alerté publiquement sur le vol du matériel qu'il a subi pendant cette édition. Mais ce n'est pas le seul à avoir été visé. CD Projekt, le studio derrière Cyberpunk 2077, a tenu à venir en aide aux concernés tandis que beaucoup pointent du doigt la réaction des organisateurs.

Du matériel volé en pleine nuit à la Gamescom 2026

Ryan Laley était venu à Cologne pour présenter Mimic, son jeu d'horreur multijoueur. Sauf que quand il est arrivé sur place vendredi matin, il réalise ce qui vient de lui arriver : plusieurs ordinateurs portables portables, dont son Alienware acheté spécialement pour l'occasion, ont été volé. Et il se rend qu'il n'est pas le seul dans de cas ; au moins huit ordinateurs et un Steam Deck ont été dérobés à la Gamescom 2026 :

Ryan Laley s'est fait voler plusieurs ordinateurs pour présenter Mimic au public.

Le studio iam8bit constate la perte de deux ordinateurs portables utilisés pour les démo de Petal Runner et Escape Academy 2.

Tessera Studios parle du vol de deux ordinateurs portables et de leur Steam Deck.

En vidéo, Ryan Laley a raconté sa mésaventure avec émotion. Il explique combien cette perte est lourde, tant sur le plan financier que mental, d'autant plus pour les indépendants et les solo dev. Ce sont des outils de travail cruciaux qui ont disparu à la Gamescom. C'est pourquoi la réaction de l'organisation n'a pas satisfait les concernés, tandis qu'un autre studio est venu au secours des victimes.

CD Projekt (Cyberpunk 2077) à la rescousse pendant le scandale

« Vous n'êtes pas seuls ». Cette histoire n'a évidemment pas laissé les autres acteurs du milieu indifférents. Le compte X officiel de Cyberpunk 2077 a réagi au message de Laley. L'équipe du studio, CD Projekt, a même proposé de regardé dans son stock de matériel pour dépanner le solo dev à la Gamescom. Un bel élan de solidarité.

À l'inverse, le communiqué officiel de la Gamescom face à la situation a beaucoup moins convaincu. Alors que l'organisation affirme prendre le dommage « très au sérieux », certains pointent du doigt le professionnalisme des agents de sécurité. Le développeur Indie Game Joe a fait remarqué sur son compte X que ce n'est pas la première fois que l'événement connait des vols. Il souligne aussi que cela a lieu dans un espace réservé aux professionnels et supposément sécurisé. Or, les commentaires sont le communiqué partagent un sentiment général de désintérêt des agents face à leur responsabilité pendant l'événement.