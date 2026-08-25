La Gamescom 2026 est lancée avec une cérémonie d'ouverture pleine de surprises et de gameplay, voici le grand récap de toutes les annonces de la soirée.

Nous y sommes, la Gamescom 2026 est lancée et a tenu sa fameuse cérémonie d'ouverture bourrée d'annonces, toujours présentée par un Geoff Keighley surexcité. Cette cuvée 2026 n'a pas dérogé à la règle des shows bien dodus avec une tonne d'annonces. Certaines étaient évidemment attendues, prévisibles ou ont carrément fuité, mais on a eu tout de même quelques surprises.

Une Gamescom 2026 chargée en annonces

Chaque année on le sait, la Gamescom 2026 n'est pas avare en annonces et présentations de jeux. On s'attend toujours à quelques surprises même si bien souvent, la majorité des gros titres sont déjà connus. Le show s'est ouvert sur l'un des jeux stars du salon, Nodusfall, le nouveau jeu de Hoyoverse. Une annonce surprenante tant le jeu semble complètement différent des précédentes productions du studio. S'en est suivi une autre surprise de la part d'Ubisoft cette fois, avec un nouveau Rainbow Six, là aussi très différent des jeux habituels de la licence puisqu'il s'agit d'un jeu tactique dans la lignée de XCOM. Un genre qui apparaît comme une évidence.

Silent Hill Townfall est venu lui aussi passer une tête très discrète, là où Tides of Annihilation nous en a encore mis plein la vue avec son gameplay ultra dynamique, tout comme Control Resonant qui ne cesse de nous surprendre avec sa direction artistique. Alors que Rayman Legends Retold nous a ambiancé avec ses niveaux musicaux, 1001 Threads of Mizan et Lofsöng ont créé la surprise avec des propositions typiques et des directions artistiques très marquées.

Parmi les nouveautés, Exterminauts a fait sensation avec son approche très proche de Helldivers 2, Path of Exile 2 a enfin annoncé sa date de sortie, Aliens Fireteam 2 est passé nous rappeler qu'il était dispo et Hitman a annoncé un nouvel évènement avec une immense star.

Les deux stars pour la fin : FF7 Revelation et The Witcher 3

La soirée s'est conclue sur deux énormes jeux extrêmement attendus, à savoir Final Fantasy 7 Revelation et le DLC de The Witcher 3. FF7 nous en a clairement mis plein la vue avec une nouvelle bande-annonce qui promet du très, très lourd. The Witcher 3 est quant à lui venu faire deux annonces, une mise à jour gratuite de très haute volée qui va offrir au jeu une nouvelle refonte visuelle et entièrement gratuite, ainsi qu'un aperçu du DLC Song of the Past qui promet de faire le lien avec The Witcher 4.

FF7 Revelation

The Witcher 3

Nodusfall, quand Elden Ring rencontre Monster Hunter

Rainbow Six Tactics, le nouveau jeu de la licence

Gears of War E-Day a fait exploser la Gamescom 2026

Ananta, un GTA like surprenant

Silent Hill Townfall était lui aussi de passage à la Gamescom 2026

A Plague Tales Resonnances

Tides of Annihilation

Crimson Desert est passé faire une petite annonce à la Gamescom 2026

Mega-Man Dual Override

Lofsöng, l'une des surprises de cette Gamescom 2026

Rayman Legends Retold

Game of Thrones: War for Westeros

Warlock: Dungeons & Dragons

DUST Origins

Dawnwalker

1001 Threads of Mizan, une autre surprise de cette Gamescom 2026

Metro 2039

Silver Palace House of Greed

AION 2

Afterworld, quand Fallout rencontre Crusader King

Aliens Fireteam 2 a mis le paquet à la Gamescom 2026

Petit Planet

Turok Origins

Stage Tour

LEGO Cities Skylines est venu casser des briques à la Gamescom 2026

Exterminauts est annoncé à la Gamescom 2026

Path of Exile 2 annonce sa date de sortie à la Gamescom 2026

Gravhounds

Road Kings

Crazy Taxi nous a rendu fou à la Gamescom 2026

Heroes of Might and Magic III Remake

Zoopunk s'annonce à la Gamescom 2026

Ontos

Pony Island 2: Panda Circus

There Are No Ghosts at the Grand

Hitman annonce un nouvel évènement