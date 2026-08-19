Du 26 au 30 août 2026, la Gamescom 2026 promet d'être encore un grand rendez-vous vidéoludique de l'été après le Summer Game Fest, et voici les jeux confirmés au salon allemand.

Deuxième grand-messe vidéoludique de l'été après le Summer Game Fest 2026 à Los Angeles, la Gamescom 2026 se tiendra quant à elle à Cologne en Allemagne, du 26 au 30 août 2026. Comme chaque édition précédente, elle s'ouvrira avec l'Opening Night Live, la cérémonie d'ouverture organisée une fois encore par Geoff Keighley, puis par d'autres conférences pour les internautes. Les participants sur place pourront quant à eux essayer des centaines de jeux qui auront droit à des stations dédiées. Le site officiel du salon liste plus de 700 jeux qui répondront à l'appel. Nous allons tâcher de lister les plus intéressants à retenir dans ce récapitulatif.

Les jeux confirmés à l'Opening Night Live de la Gamescom 2026 le 25 août 2026

Avant que la Gamescom 2026 ouvre officiellement ses portes, le monde entier pourra regarder en direct l'Opening Night Live, avec comme hôte Geoff Keighley. Celle-ci se tiendra le 25 août à 20 heures chez nous et servira de mise en bouche pour les réjouissances qui attendent les participants au salon, et de nouvel aperçu de ce que sera le jeu vidéo de demain. Tout cela fera l'objet d'une retransmission en direct notamment sur les chaînes Twitch et YouTube des Game Awards. Si on peut s'attendre encore à quelques surprises, voici déjà la liste des jeux qui ont confirmé leur présence à la cérémonie d'ouverture du salon allemand de la Gamescom 2026 :

Les jeux confirmés au salon de Cologne du 26 au 30 août 2026

Ce n'est toutefois que la petite partie visible de l'immense iceberg que sera le salon de la Gamescom 2026 en lui-même. Si on devrait voir bien d'autres jeux apparaître à l'occasion de leurs conférences respectives également retransmises en direct, beaucoup ne seront visibles qu'en se rendant sur place. Voici la liste des jeux les plus importants à retenir présents au salon allemand :

Source : Site officiel de la Gamescom 2026