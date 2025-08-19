L'Opening Night Live de la Gamescom 2025 vient de s'achever au bout de deux heures de conférence très bien remplies. Revivez l'intégral de la soirée avec nous avec le grand récap' des annonces.
Après un pré-show placé sous le signe de la nostalgie avec le retour de licence comme Bubsy, Les Maîtres de l'Univers ou Outlaws de LucasArt, la grande soirée d'ouverture de la Gamescom 2025 nous a tenu en haleine pendant deux heures. Ainsi, de très grosses annonces sont tombées ce soir, dont des surprises qui vont vous occuper à coup sûr dans un avenir proche.
L'avenir se dessine à la Gamescom 2025
L'Opening Night Live de la Gamescom 2025 s'est ouverte en beauté avec Call of Duty Black Ops 7 ! Le nouveau volet de la saga la plus attendue de l'année s'est enfin montré en détail, avec des morceaux de gameplay et notamment un aperçu du mode zombie. Dans la foulée, nous en avons pris plein les yeux avec le trailer d'annonce de Lords of the Fallen 2. Ça s'annonce absolument épique !
La Gamescom 2025 a également eu la primeur du travail d'annonce de Warhammer Dawn of War 4. D'autres grosses licences se sont également montrées, comme Monster Hunter Wilds et Final Fantasy 14 qui ont indiqué leur collaboration. Tant que nous évoquons Capcom, l'éditeur s'est montré en forme avec sa nouvelle présentation d'Onimusha Way of the Sword !
Dans un tout autre style, Indiana Jones a fait de grosses annonces ce soir et ça ne concerne pas que son DLC. Très attendu lui aussi, The Outer Worlds 2 a donné un nouvel aperçu de tout son contenu. Autre trailer impressionnant : World of Warcraft a donné le ton de son extension, Midnight. Mais ce n'est pas le seul à s'être montré grandiose. Ghost of Yotei a donné un avant-goût plus prononcé de son histoire dans une magnifique bande-annonce. Puis, quitte à en prendre plein la vue, Game Science a annoncé un nouveau Black Myth avec un trailer dingue !
Nous savons que certains aiment bien frissonner. Ça tombe bien, l'Opening Night Live de la Gamescom 2025 à de quoi faire pour vous. Silent Hill f en a enfin montré plus sur son histoire, avec un peu de gameplay en prime. Nous avons aussi replongé dans l'univers de plus en plus prometteur de Cronos The New Dawn. Mais, le clou du spectacle en la matière, c'était assurément Resident Evil 9k. Capcom (encore lui !) nous a donné un aperçu de ce qui pourrait bien être le tout début du jeu...
N'oublions pas enfin les adaptations. Elles aussi étaient de la partie ce soir ! Comme annoncé, Fallout a levé le voile sur sa saison 2. Le casting triplement iconique, mené par Ella Purnell, Aaron Moten et Walton Goggins s'avance vers New Vegas pour nous hyper encore plus. Mais la grosse surprise en matière de série pour cette Gamescom 2025 été la diffusion premier trailer de Sekiro No Defeat, l'anime adapté du jeu de FromSoftware.