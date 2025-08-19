L'Opening Night Live de la Gamescom 2025 vient de s'achever au bout de deux heures de conférence très bien remplies. Revivez l'intégral de la soirée avec nous avec le grand récap' des annonces.

Après un pré-show placé sous le signe de la nostalgie avec le retour de licence comme Bubsy, Les Maîtres de l'Univers ou Outlaws de LucasArt, la grande soirée d'ouverture de la Gamescom 2025 nous a tenu en haleine pendant deux heures. Ainsi, de très grosses annonces sont tombées ce soir, dont des surprises qui vont vous occuper à coup sûr dans un avenir proche.

L'avenir se dessine à la Gamescom 2025

L'Opening Night Live de la Gamescom 2025 s'est ouverte en beauté avec Call of Duty Black Ops 7 ! Le nouveau volet de la saga la plus attendue de l'année s'est enfin montré en détail, avec des morceaux de gameplay et notamment un aperçu du mode zombie. Dans la foulée, nous en avons pris plein les yeux avec le trailer d'annonce de Lords of the Fallen 2. Ça s'annonce absolument épique !

La Gamescom 2025 a également eu la primeur du travail d'annonce de Warhammer Dawn of War 4. D'autres grosses licences se sont également montrées, comme Monster Hunter Wilds et Final Fantasy 14 qui ont indiqué leur collaboration. Tant que nous évoquons Capcom, l'éditeur s'est montré en forme avec sa nouvelle présentation d'Onimusha Way of the Sword !

Dans un tout autre style, Indiana Jones a fait de grosses annonces ce soir et ça ne concerne pas que son DLC. Très attendu lui aussi, The Outer Worlds 2 a donné un nouvel aperçu de tout son contenu. Autre trailer impressionnant : World of Warcraft a donné le ton de son extension, Midnight. Mais ce n'est pas le seul à s'être montré grandiose. Ghost of Yotei a donné un avant-goût plus prononcé de son histoire dans une magnifique bande-annonce. Puis, quitte à en prendre plein la vue, Game Science a annoncé un nouveau Black Myth avec un trailer dingue !

Nous savons que certains aiment bien frissonner. Ça tombe bien, l'Opening Night Live de la Gamescom 2025 à de quoi faire pour vous. Silent Hill f en a enfin montré plus sur son histoire, avec un peu de gameplay en prime. Nous avons aussi replongé dans l'univers de plus en plus prometteur de Cronos The New Dawn. Mais, le clou du spectacle en la matière, c'était assurément Resident Evil 9k. Capcom (encore lui !) nous a donné un aperçu de ce qui pourrait bien être le tout début du jeu...

N'oublions pas enfin les adaptations. Elles aussi étaient de la partie ce soir ! Comme annoncé, Fallout a levé le voile sur sa saison 2. Le casting triplement iconique, mené par Ella Purnell, Aaron Moten et Walton Goggins s'avance vers New Vegas pour nous hyper encore plus. Mais la grosse surprise en matière de série pour cette Gamescom 2025 été la diffusion premier trailer de Sekiro No Defeat, l'anime adapté du jeu de FromSoftware.

L'intégral des annonces de l'ONL de la Gamescom 2025

Call of Duty Black Ops 7 prend le contrôle de la Gamescom 2027

Lord of the Fallen 2 en plein la vue avec son trailer d'annonce

Sekiro dévoile les premières images de son anime à la Gamescom 2025

LEGO Batman, l'anthologie s'annonce pour 2026

Warhammer Dawn of War 4 dévoile un trailer explosif

Monster Hunter Wilds annonce une collaboration et plus encore

Onimusha Way of the Sword offre une démonstration de gameplay

Arknights Endfield a sorti son trailer spécial Gamescom 2025

Europa Universalis 5 lance les précommandes ce soir

Daemon x Machina sort sa démo et l'annonce avec un trailer

Fallout présente le premier teaser pour sa saison 2

Indiana Jones fait de grosses annonces à la Gamescom 2025

Deadpool VR donne un nouvel aperçu de tous ses méchants

World of Tanks annonce en force sa version 2.0

Toxic Commando, un nouveau jeu signé John Carpenter

Death by Scrolling en World Premiere à la Gamescom 2025

Zero Parades s'annonce à la conférence

The Darkest Files, un nouveau jeu d'espionnage

Unbeatable prépare sa sortie avec un ultime trailer

Honor of Kings World donne tout ce qu'il a à la Gamescom 2025

Delta Force présente sa nouvelle saison à la Gamescom 2025

Clair Obscur nous offre un concert somptueux à la Gamescom 2025

Ninja Gaiden 4 se montre pour de bon à la Gamescom 2025

Cindy City, un nouveau shooter s'annonce

Time Takers, un multi déjanté dévoilé

Silent Hill f nous fait frissonner entre gameplay et histoire

Divina Commedia

Cronos The New Dawn fait encore monter la tension

The Outer Worlds 2 montre la richesse de son contenu

inZOI vous emmène en vacances dans son premier DLC

Fate Trigger

Seven Deadly Sins annonce la beta pour son nouveau jeu

Vampire Bloodlines 2 ouvre enfin ses précommandes

Enshrouded dévoile sa nouvelle mise à jour à la Gamescom 2025

Age of Empire 4 dévoile une nouvelle édition à la Gamescom 2025

Kingdom Come Deliverance 2 dévoile son nouveau DLC

Cult of the Lamb annonce joliment son extension

World of Warcraft Midnight, un trailer épique à la Gamescom 2025

Project Spectrum, un nouveau titre énigmatique

World of Tanks Heat World, l'autre cartouche de Wargaming

Ghost of Yotei se met en scène dans un trailer grandiose

Resident Evil 9 révèle les premiers pas de son héroïne

Black Myth Zhong Kui crée la surprise à la Gamescom 2025

Replay de la conférence d'ouverture de la Gamescom 2025