Après le Summer Game Fest 2025, l'influent Geoff Keighley nous donne en effet rendez-vous pour l'autre grand-messe vidéoludique de l'été, cette fois en Allemagne à Cologne, en la personne de la Gamescom 2025. Comme les éditions précédentes, celle-ci aura droit à un coup d'envoi sous la forme de la fameuse Opening Night Live, une conférence en direct visant à mettre en avant les plus grosses annonces à surveiller tout au long du salon, en supplément d'autres conférences comme du côté de Xbox. En amont de cette soirée qui aura lieu demain, le 19 août, on vous décortique donc la marche à suivre pour la suivre en direct, ainsi que les annonces confirmées et pressenties auxquelles s'attendre.

Le salon en lui-même qu'est la Gamescom 2025 se tiendra dans la belle ville de Cologne du mercredi 20 au dimanche 24 août. Avant son ouverture, nous aurons donc droit à la bien nommée Opening Night Live de l'événement, présidée par Geoff Keighley. Celle-ci aura lieu de son côté la veille, le mardi 19 août, à partir de 20 heures pétantes chez nous, avec une trentaine de minutes de pre-show. Pour accompagner votre repas du soir ou en guise d'after, vous pourrez regarder tout cela en direct en passant par la chaîne Twitch officielle de la Gamescom, ou la chaîne YouTube officielle des Game Awards, un autre événement tenu par Geoff Keighley.

Au programme de l'Opening Night Live de la Gamescom 2025, d'une durée d'environ deux heures, nous aurons droit à un format désormais bien connu, très similaire à la cérémonie d'ouverture du Summer Game Fest. À savoir plusieurs annonces, certaines déjà connues, mais aussi des fameuses WORLD PREMIERES, et l'apparition de divers intervenants, ainsi que probablement un petit interlude à base de Muppet Show. En amont de cette conférence de lancement de l'événement à Cologne, Geoff Keighley a en tout cas annoncé quelques-uns des jeux que nous pourrons y retrouver. Il reste cependant encore quelques surprises, certaines ayant fait l'objet de rumeurs et leaks, et d'autres sur lesquelles on peut spéculer. Voyons tout cela point par point.

Les annonces confirmées pour l'Opening Night Live 2025

En amont de la cérémonie d'ouverture de la Gamescom 2025, la chaîne YouTube officielle des Game Awards a en effet détaillé quelques-uns des titres qui y feront une apparition remarquée. Il y aura en l'occurrence du beau monde, quoique déjà largement connu, comme Black Myth Wukong, Call of Duty Black Ops 7, Ghost of Yotei, Ninja Gaiden 4, Resident Evil 9 Requiem, Silent Hill f, The Outer Worlds 2 ou encore World of Warcraft. La très attendue saison 2 de la série Fallout aura elle aussi droit à une tribune privilégiée. Voici une liste détaillée des annonces confirmées pour l'Opening Night Live de la Gamescom 2025 :

Black Myth: Wukong - Très probable annonce du DLC

Très probable annonce du DLC Call of Duty: Black Ops 7 - Présentation mondiale

- Présentation mondiale Daemon X Machina: Titanic Scion - Nouvelle bande-annonce

- Nouvelle bande-annonce Fallout (Amazon) Season 2 – Bande-annonce

– Bande-annonce Ghost of Yotei - Nouvelle bande-annonce

- Nouvelle bande-annonce Honor of Kings: World - Nouvelle bande-annonce

- Nouvelle bande-annonce Lords of the Fallen 2 - « Un nouveau chapitre commence »

- « Un nouveau chapitre commence » NINJA GAIDEN 4 - Nouvelle présentation

- Nouvelle présentation Resident Evil Requiem - Nouvelle présentation

- Nouvelle présentation The Outer Worlds 2 - Nouvelle présentation

- Nouvelle présentation The Seven Deadly Sins: Origin - Nouvelle bande-annonce

- Nouvelle bande-annonce Silent Hill f - Nouvelle bande-annonce

- Nouvelle bande-annonce World of Warcraft – “Midnight” - Cinématique de la prochaine extension

Les annonces attendues et les rumeurs autour de la conférence de lancement de la Gamescom 2025

Bien sûr, il ne s'agit là que de la face visible d'un plus grand iceberg s'agissant de la conférence de lancement de la Gamescom 2025. Pour combler les deux heures (et demi en comptant le pre-show) de cette nouvelle Opening Night Live, nous aurons en effet droit à d'autres annonces, dont de nouvelles fameuses WORLD PREMIERES. Sur ce point, on ne peut cependant se fendre qu'en spéculations, même si quelques-unes ont d'ores et déjà fait l'objet de leaks ou rumeurs. Sur ce terrain, on pense notamment à un LEGO BATMAN qui devrait proposer au Chevalier Noir un traitement similaire à celui de la compilation LEGO Star Wars: La Saga Skywalker. Nintendo devrait également passer une tête, avec notamment Kirby Air Riders.

Pour le reste, nous n'avons donc plus que des conjectures. Compte tenu des liens qu'entretiennent Geoff Keighley et Hideo Kojima, une potentielle apparition d'OD, son prochain projet en partenariat avec Xbox, ne serait pas totalement exclu. Pour rester chez Xbox, la présence d'un certain Hollow Knight Silksong, porte-étendard officieux des consoles Xbox ROG Ally à venir, à l'Opening Night Live de la Gamescom 2025, ne serait pas complètement hors de propos non plus. Puisque Capcom sera présent à l'événement, on aimerait également revoir Monster Hunter Wilds pour nous parler de la troisième mise à jour majeure gratuite à venir en septembre ou, encore mieux, son extension. Enfin, une apparition fortuite de RPG très attendus comme The Elder Scrolls 6 ou The Witcher 4 serait fort bienvenue.

Il ne s'agit probablement que de doux rêves, mais nous n'en aurons la certitude que lorsque l'Opening Night Live lancera le coup d'envoi de la Gamescom 2025. Pour en avoir le cœur net, rendez-vous donc demain, le 20 août, à partir de 20 heures chez nous. Nous serons également sur le pont pour vous couvrir en direct les annonces les plus marquantes !

Source : Site officiel de la Gamescom