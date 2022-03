La Gamescom 2022 est retour avec une édition hybride, sur place et à distance, et plus écolo. La cérémonie d'ouverture organisée par Geoff Keighley aura bien lieu également.

Allons-nous enfin revivre des événements vidéoludiques tels qu'ils l'étaient auparavant ? La situation est encourageante puisqu'après le retour à l'ancienne du Tokyo Game Show 2022, la Gamescom 2022 revient elle aussi aux sources.

Une édition hybride

Après deux ans de pandémie intense, c'est la première fois que la situation permet d'entrevoir un retour à la normale. Et ce grâce à une levée des restrictions de plus en plus importante. Devant ce constat, la Gamescom 2022 se tiendra au Koelnmesse de Cologne, en Allemagne, du 24 au 28 août. Oui, en présentiel.

Felix Falk, directeur général de game (l'association allemande des professionnels du jeu vidéo), a déclaré :

Tous les fans et partenaires de la Gamescom attendent cela depuis deux ans : le salon est enfin de retour dans les halls d'exposition de Cologne, et de ce fait, la sensation unique de festival qui nous manquait tant aussi. Cette année, nous combinons le meilleur des deux mondes : notre vaste programme en ligne avec l'incomparable expérience sur place. La Gamescom instaure également de nouvelles normes, par exemple en matière de développement durable : avec l'initiative "Gamescom goes green", nous ferons du salon un événement spécial et respectueux du climat avec les visiteurs et exposants.

L'organisation promet également d'ouvrir de nouvelles zones destinées au cosplay, au rétrogaming ou encore à la scène vidéoludique indépendante.

Gamescom 2022 et sa cérémonie d'ouverture Opening Night Live

Et pour que ce soit (vraiment) comme avant, Geoff Keighley sera aussi à Cologne pour la cérémonie d'ouverture. Cette soirée, qui a lieu la veille du salon, est l'opportunité pour les développeurs de parler et montrer leurs jeux. C'est grosso modo une conférence à l'image de celles de l'E3. En 2019, dans l'ancien monde, Hideo Kojima était venu avec des trailers inédits de son Death Stranding.

Le présentateur nous donne par conséquent rendez-vous le 23 août prochain pour l'Opening Night Live de la Gamescom 2022.