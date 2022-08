La Gamescom 2022 commence officiellement demain soir avec sa conférence d’ouverture : l’Opening Night Live. On vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur cet événement, les jeux confirmés, ceux attendus et les rumeurs crédibles et les plus folles.

Le second rendez-vous estival est de retour en bonne et due forme. Dès cette semaine, le salon allemand va rouvrir ses portes aux joueurs du monde entier. L’occasion d’en découvrir davantage sur les prochaines sorties de l'année et les autres jeux à venir. Pour lancer les festivités de la Gamescom 2022, Geoff Keighley et son Opening Night Live reprendront eux aussi du service. PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch il devrait y en avoir pour tous les goûts. Date, heure, comment regarder la conférence, à quoi s’attendre ? On fait un petit récap.

Le grand soir approche. Après quelques semaines de teasing, l’Opening Night Live va venir ouvrir le bal de la Gamescom 2022 avec une conférence que l’on nous promet riche en annonces. Un show qui se tiendra ce mardi 23 août à 21h (heure française) et qui devrait durer environ deux heures. Comme d’habitude, l’événement sera retransmis sur tous les média et canaux de communication habituels, dont les chaînes officielles des Game Awards sur Twitch et YouTube et celles de la Gamescom. Vous pouvez également scruter Gameblog pour retrouver toutes les meilleures annonces en direct.

A quoi s’attendre pour cette édition ? « Du grand spectacle » !

La conférence de la Gamescom 2022 sera-t-elle réellement immanquable ? Forcément, toujours beau parleur, Geoff Keighley affirme que les joueurs sont en droit de s'attendre à quelques belles surprises, « des choses auxquelles les gens ne s'attendent pas pour cet événement. Ça va être du grand spectacle » a déclaré en fanfare l’organisateur. Au programme plus de 30 jeux, certains connus tandis que d’autres qui vont se révéler au grand jour. Pour le reste c’est la routine : des extraits de gameplay, des trailers, des annonces et bien sûr des fameuses World Premieres qui n’étaient pas prêtes pour le Summer Game Fest 2022.

« Cette année est plus légère en termes de sorties, donc il y aura beaucoup de jeux qui sortiront en 2023 et au-delà. Je pense que les joueurs vont vraiment être hypés et je suis très excité à ce que les fans voient ce qu’on leur réserve », a-t-il surenchéri. En d’autres termes, on peut s’attendre à quelques bonnes surprises qui valent le coup de rester devant son écran mardi soir, mais quoi ?

Les jeux confirmés de la conférence Gamescom 2022

Hogwarts Legacy

La conférence d’ouverture de la Gamescom 2022 devrait donc réserver son petit lot de surprises, mais les organisateurs n’ont pas hésité à partager presque la moitié des jeux présents dans l’espoir de faire grimper la hype. Et ça risque clairement de fonctionner puisque Hogwarts Legacy est en tête d’affiche. Après avoir montré davantage son gameplay au State of Play 2022, l’adaptation de l’univers Harry Potter se dévoilera à nouveau avec des séquences inédites. Pas la peine d’espérer une date de sortie cependant, puisque le jeu a été repoussé à 2023.

L’émule de Dead Space, The Callisto Protocol, reviendra également faire le show avec du gameplay exclusif. Même son de cloche pour les justiciers de Gotham Knights que viendront faire régner la loi le temps d’une bande-annonce. Longuement montré lors du Summer Game Fest, Sonic Frontiers continuera d’essayer de s’attirer les faveurs des fans lors de la Gamescom 2022. Le jeu en monde ouvert devrait d’ailleurs dévoiler sa date de sortie pour l’occasion. Autre titre particulièrement attendu par sa communauté, Return to Monkey Island fera un crochet à la conférence du salon allemand très certainement pour révéler sa date de lancement lui aussi. Côté MMO, les créateurs de Genshin Impact viendront à nouveau présenter Honkai Star Rail, leur nouveau projet.

Quelques productions peut-être moins attendues seront au rendez-vous. The Outlast Trials viendra faire frissonner les joueurs avec une nouvelle vidéo, tandis que Goat Simulator 3 promet une toute autre ambiance. Dans le genre bien barré, les fans de Rick & Morty pourront découvrir un nouvel aperçu de l’exclusivité Xbox High on Life. Telltale sera également de retour avec son adaptation de la série The Expanse qui devrait se détailler davantage lors de l’Opening Night Live 2022. Cette Gamescom sera également l’occasion de découvrir le nouveau jeu d’Unknown Worlds, les créateurs de Subnautica. En résumé, il y aura pour sûr :

Hogwarts Legacy

The Callisto Protocol

Gotham Knights

Sonic Frontiers

Return to Monkey Island

Honkai Star Rail

The Outlast Trials

Goat Simulator 3

High on Life

Telltale’s The Expanse

Nouveau jeu d’Unknown Worlds (Subnautica)

Les jeux pressentis pour l'Opening Night Live

Le teaser de l’Opening Night Live a plus ou moins confirmé quelques jeux. A commencer par Lies of P, le successeur spirituel de Bloodborne qui devrait vraisemblablement annoncer sa sortie day one sur le Xbox Game Pass selon un leak. Le premier gros DLC de Dying Light 2, « Blood Ties » devrait également faire un saut lors de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom 2022 pour se dévoiler en bonne et due forme. A Plague Tale Requiem devrait sans doute montrer quelques images à l’occasion aussi, tout comme Skull & Bones également visible dans la bande-annonce de l’événement.

Pourrait également être présent le jeu dérivé Le Seigneur des Anneaux récemment annoncé par Weta Workshop et Private Division. Hazel Light (It Takes Two) était lui aussi pressenti pour annoncer son nouveau jeu cet été. Aussi, puisque Telltale présentera un de ses jeux et que le développeur avait promis des nouvelles de The Wolf Among Us 2 cette année, l’ONL pourrait être la bonne. Une chose est certaine, il ne faudra pas compter sur des annonces du côté de PlayStation ou Nintendo.

Le point sur les rumeurs de la conférence Gamescom 2022

Pour le reste des jeux présentés, les rumeurs vont de bon train. Certaines sont quasiment assurées grâce à des leaks provenant d’Amazon. Le géant américain pourrait avoir dévoilé à l’avance deux grosses surprises de la Gamescom 2022. A commencer par New Tales From the Borderlands, la suite du jeu narratif de Telltale qui mettra en scène de nouveaux personnages. Selon la bourde du site, le titre serait prévu pour le 21 octobre 2022. Les fans d’Avatar The Last Airbender pourraient également découvrir le fameux RPG à destination des consoles de salon et PC : Avatar Quest for Balance. La grosse surprise gâchée en revanche, ce serait ENFIN le grand retour de Dead Island 2. Le jeu qui avait fait sensation à l’E3 2014 serait bien vivant et fin prêt à sortir selon une fuite d’Amazon.

Un leaker réputé a également teasé la présence du jeu Dune en monde ouvert signé Funcom. L’éditeur de Conan Exiles s’était jusque-là contenté de montrer quelques concept arts. Peut-être aurons-nous le droit à une vraie bande-annonce cette fois ? Qui dit Opening Night Live, dit Geoff Keighley et son grand ami Hideo Kojima. Le créateur japonais serait pressenti pour faire une apparition lors de la conférence de la Gamescom 2022. Selon les dernières rumeurs en date, il travaillerait sur Death Stranding 2 et un certain OVERDOSE, un nouveau jeu d’horreur. Cela ne reste que pure spéculation pour l’heure cependant. Rendez-vous mardi pour avoir le fin mot de l’histoire.